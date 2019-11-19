【新聞背後】美國高官捲造假《時代》封面爭議　原來特朗普都試過

美國國務院的韓裔女高官張米娜（Mina Chang）捲入誇大履歷及「P圖」偽造《時代》封面的爭議後，最終辭職。 《時代周刊》名聲大，在過去的90多年來共有超過4800個封面，當然，多年來也有不少人改圖自製假封面，充斥坊間，甚至美國總統特朗普（Donald Trump）都有捲入過爭議。《時代周刊》更有教大家如何學是學非、明辨真偽。

張米娜的假《時代周刊》封面（Youtube影片截圖@Mina Chang Videos）

特朗普曾被指5間旗下俱樂部掛假《時代》封面

美國《華盛頓郵報》2017年已曾報道有特朗普的假《時代周刊》封面，印上2009年3月1日出版的字眼，但實際上，當年的3月1日並不是《時代》周刊的出版日期，而且特朗普在成為美國總統之前，只曾在1989年上過《時代》周刊封面，並沒有在2009年的《時代》周刊封面上出現。

特朗普的假《時代》封面。（Twitter）

網上有人造假不奇怪，但問題是，美國傳媒發現在至少5間特朗普旗下的俱樂部場地，都掛有這個偽造的雜誌封面，位置包括在美國佛羅里達州、蘇格蘭等地，因此掀起造假爭議，也令人失笑。

《時代周刊》之後要求該些俱樂部移除假封面。

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標誌性的紅框、與背景融為一體肖像，究竟如何可以發現假封面破綻？《時代周刊》也有教大家如何分辨真偽。

圖為真《時代》封面。（Getty Images）

「TIME」四隻大字母

大部份偽造的封面都將這四隻標誌性大字弄錯：垂直縮放比例過高、字體不同、或是過界。目前雜誌使用的版本在1990年代初開始使用，最初在水平覆蓋較大版面，但自2007年3月已重新設計，將尺寸略微縮小。今次張米娜偽造的封面這四隻字垂直方向稍大，並且也放置過高。

紅色邊框

雜誌自1927年1月3日起使用標誌性的紅色邊框，大多數仿製封面亦包含這個邊框，但仔細一看會發現，真版會有白色細邊分隔邊框與圖像，張米娜在這方面亦有抄足。

圖片質素

《時代》會雜誌委託著名攝影師、插畫家及藝術家創作封面，相反，偽造的封面通常都使用低質素肖像。 與此同時《時代》雜誌不時會以「TIME」四個英文字中的「M」字放在某些人物頭頂，人稱「惡魔角」。

排版與標點

大多數讀者現都可以通過Instagram及Facebook等社交媒體看到《時代》封面，雜誌在此的設計亦有變化，希望造成海報般的感覺，以簡單有力地傳遞信息。雜誌同時喜歡使用標點符號，但卻少用感嘆號及問號。