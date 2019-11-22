Facebook Dating新功能上線　可分享Instagram Stories限時動態片

世界說
撰文：
最後更新日期：

Facebook宣布，即日起用戶將可透過Facebook與Instagram的限時動態（Stories）製作內容並添加到Facebook約會（Dating）服務中，以動態的形式介紹自己特色及日常生活。

不同於精美的靜態照片，透過限時動態短片，用戶可以分享喜歡從事的活動、興趣愛好、展現個性等等，讓其他使用者更容易了解你，讓別人可以看見更多不經修片的真實樣貌。

Facebook Dating使用教學＋如何分享Instagram Stories短片（點圖放大閱讀）↓↓↓

+7
+6
+5

用戶可自己決定是否把Facebook或Instagram的限時動態分享至Facebook Dating，並不會在默認的情況下自動分享，而是讓用戶可以從限時動態中選擇適合的內容分享，畢竟多數用戶在約會服務中，都想要表現自己更好的一面，吸引更多的關注；且被用戶封鎖的人並無法看到用戶分享的動態，避免受到無謂的騷擾，同時，若是發現不適當內容動態，也可以透過舉報使其下架。

需要特別注意的是，動態原本就是Facebook及Instagram上的功能，並非特別為Facebook Dating所開發，所以用戶是在自己的Facebook及Instagram帳號中拍攝動態後，選擇適當的內容來分享至約會介面。

Facebook Dating服務目前在20個國家或地區可用，主要以美國、加拿大、南美洲、東南亞國家為主，Facebook表示，2020年初將會拓展至歐洲，但目前尚未透露Facebook Dating有多少用戶。

10大最乞人憎facebook貼文！　炫富放閃懷緬前度都唔夠假新聞討厭
【另類奇職】Facebook聘逾3萬「判官」　人肉過濾色情、暴力內容
Instagram隱藏「like」數測試擴大至全球　用戶評價不一
蘋果與迪士尼合併？Disney CEO爆驚世計劃：如喬布斯未死或已成事
「台獨女神」郭潤庭持辱警標語Facebook打卡　被控侮辱公署罪
柬埔寨戰後遺千萬地雷死傷無數　青年研除雷機械人還孩子奔跑自由

延伸閲讀：

Google封印台灣「政治廣告」，為何卻說找YouTuber合作不受限？

外送大戰打到離島！foodpanda前進金門、澎湖，攻占19個縣市

【本文獲「數位時代」授權轉載。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。