Facebook Dating新功能上線　可分享Instagram Stories限時動態片

Facebook宣布，即日起用戶將可透過Facebook與Instagram的限時動態（Stories）製作內容並添加到Facebook約會（Dating）服務中，以動態的形式介紹自己特色及日常生活。

不同於精美的靜態照片，透過限時動態短片，用戶可以分享喜歡從事的活動、興趣愛好、展現個性等等，讓其他使用者更容易了解你，讓別人可以看見更多不經修片的真實樣貌。

Facebook Dating使用教學＋如何分享Instagram Stories短片（點圖放大閱讀）↓↓↓

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用戶可自己決定是否把Facebook或Instagram的限時動態分享至Facebook Dating，並不會在默認的情況下自動分享，而是讓用戶可以從限時動態中選擇適合的內容分享，畢竟多數用戶在約會服務中，都想要表現自己更好的一面，吸引更多的關注；且被用戶封鎖的人並無法看到用戶分享的動態，避免受到無謂的騷擾，同時，若是發現不適當內容動態，也可以透過舉報使其下架。

需要特別注意的是，動態原本就是Facebook及Instagram上的功能，並非特別為Facebook Dating所開發，所以用戶是在自己的Facebook及Instagram帳號中拍攝動態後，選擇適當的內容來分享至約會介面。

Facebook Dating服務目前在20個國家或地區可用，主要以美國、加拿大、南美洲、東南亞國家為主，Facebook表示，2020年初將會拓展至歐洲，但目前尚未透露Facebook Dating有多少用戶。

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