【澳洲山火】三名義務消防員殉職　無償救援全靠手足撐下去

澳洲森林大火情況持續，成千上萬義務消防員放下平凡安穩的生活，不求回報連日協助撲滅大火，至今已有三人殉職，與家人及兒女陰陽永訣。他們在疲倦、骯髒、汗水及灰燼當中，甘願冒着生命危險與大火搏鬥，全因熱愛這片土地。

澳洲森林大火情況持續，成千上萬義務消防員連日協助撲滅。（Reuters）

自己社區自己救

澳州每年夏季各處都有大火發生，「自己社區自己救」，由當地人組成的義務消防隊亦應運而生，包括號稱「世上最大志願消防組織」的新南威爾斯鄉郊消防局（NSW RFS）。

鄉郊消防局有近7萬成員接受培訓，除少數高級職員外，大部分都是無償的志願者。該組織自森林大火以來一直領導這場戰鬥，每日派出近3千名消防員撲滅大火，當中近九成都是義務消防員。

這些志願者不但要離開原本的工作一段時間，更要支付自己的生活開支。這項艱鉅任務引起全國討論，有人向這班無名英雄捐贈食物及用品，亦有人希望政府能投放資金支援。

大火至今已有三名志願消防員殉職。（AP）

社區責任與手足情

22歲的諾克斯（Daniel Knox）是其中一名義務消防員，他在五年前加入組織，與奧德懷爾（Andrew O'Dwyer）成為隊員。二人情同手足，諾克斯日前在Instagram上載的相片亦是由對方協助拍攝。

不幸的是，奧德懷爾日前在出勤時殉職。 奧德懷爾乘坐的消防車12月17日晚因大樹倒塌翻側，與車內另一名同袍命喪車內，分別遺下同樣只有19個月大的兒女。 12月30日再有一名義務消防員前往救火時殉職，遺下妻子及即將生世的孩兒。

志願消防員奧德懷爾12月17日出勤時殉職。（NSW RFS Twitter）

諾克斯指出，很多人不明白他們為何願意冒着生命危險無償救火。他解釋，不少人加入組織時是希望保護社區，而他一直堅持下去的動力，是一腔熱血及手足之情。

他表示，每個人在生活中都有選擇，而他就希望努力撲滅山火，救回自己的社區，讓逝去的手足自豪。

新南威爾斯鄉郊消防局（NSW Rural Fire Service）代表也悲痛表示，一輛消防車30日在維多利亞省邊界附近前往救火時，車輔被強風吹倒翻側，其中28歲的義務消防員麥保羅（Samuel McPaul）傷重不治，遺下妻子及即將生世的孩兒。