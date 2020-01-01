【有片】女信徒強行握手　教宗方濟各面露不悅拍打掙脫

天主教教宗方濟各（Pope Francis）除夕在梵蒂岡聖伯多祿廣場出席活動，意外出現小插曲。他與在場民眾握手時，一名女士突然抓住他的手拉扯，教宗當下露出痛苦及不悅表情，更要不斷拍打對方的手要求她放開手。

教宗方濟各突然被拉扯，當下露出痛苦表情。（Reuters）

事發時教宗正要走過聖伯多祿廣場（St. Peter's Square），參觀一個設立在廣場上的耶穌誕生佈置。

片段可見，教宗一直笑面迎人與在場信徒打招呼，並與幾名孩童握手。正當他要轉身離去時，一名女士突然出手抓住教宗的手，並將教宗強行拉到自己面前。

This evening after visiting the Nativity scene in St. Peter's Square, Pope Francis loses his cool after being grabbed by a pilgrim who wouldn't let go of his hand. The Pope repeated slapped her hand and told her to let go of him. pic.twitter.com/6Qrgh8aZKz — Catholic Sat (@CatholicSat) December 31, 2019

教宗當下露出痛苦表情，試圖拍掉女子的手，保安亦立即上前制止並讓教宗脫身。教宗隨即轉身離開，罕見露出不悅表情。該名女子則口中念念有詞，但不清楚她對教宗說了甚麼。

83歲的教宗一向親民見稱，過往經常被拍到親吻或撫摸小孩的溫馨畫面。