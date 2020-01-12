【哈里梅根出走】英媒：威廉對弟淡出王室感難過　但仍會支持

英國哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）1月8日宣布要卸下王室「高級」成員身份後，外界關注王室反應，英國媒體引述威廉王子（Prince William）友人消息報道，威廉王子對弟弟的決定感到難過，但仍會支持哈里夫婦。

圖為威廉王子夫婦與哈里王子夫婦2018年11月出席活動（Getty Images）

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威廉王子向友人吐苦水

《星期日泰晤士報》報道威廉王子向朋友吐苦水，形容「我一生都在用自己的手臂抱住我的兄弟，但我不能再這樣做了，我們已是分開的實體。」他又表示：「我感到難過。我們所能做，以及我所能做的，就是嘗試支持他們，並期待有一天我們會有機會理念一致。」

英國王室「4巨頭」即將1月13日在桑德靈厄姆（Sandringham）開會，討論有關哈里夫婦的未來安排，4人包括英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）、王儲查理斯王子（Prince Charles）、威廉王子與哈里王子。

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哈里王子與梅根1月8日宣布卸下王室高級成員身份，未來時而住在英國，時而到加拿大兩地居住，並會工作以求財務獨立。兩人聲明指出，他們計劃要在「這個制度下開創出更有發展性的新角色」。

英國傳媒引述接近白金漢宮的消息稱，白金漢宮對此感到晴天霹靂，英女王及其他家庭成員感到「受傷」。

英國王室：2019年可謂英國王室的災難一年，英女王伊利沙伯二世12月在聖誕文告中稱：「今年有時令人感到路途顛頗（bumpy）」，讓不少人聯想到英國脫歐亂局及英女王的「家醜」。（Reuters）

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