小泉進次郎放侍產假惹爭議　日本另類職場欺凌有幾嚴重？

日本環境大臣小泉進次郎在本月17日喜獲麟兒。他15日就宣布，會在長子出生後3個月內請共2周的育嬰假（侍產假），在這段期間，他將在家工作或縮短工時。一些保守派人士質疑小泉對工作的忠誠度，但也有人讚許他的決定，表示這能減輕母親的負擔。

男性請育嬰假？職場欺凌等著你

日本少有男性請育嬰假，因為社會普遍仍認為育兒是母親的責任。請育嬰假的男性回到公司後，會面臨降級甚至開除，「育休霸凌」一詞應運而生。

按照其他富裕國家的標準，小泉的育嬰假不算長，然而，在日本，極少有父親在孩子出生後請育嬰假。小泉的言論迅速在社群媒體傳開，得到支持者的稱讚，並樹立有力的榜樣。38歲的小泉15日和環境省官員開會時說：「我希望，我請育嬰假能讓環境省同仁可以更輕鬆且毫不猶豫地請育嬰假。」

在日本，通常會期望男性對僱主展現絕對忠誠，也要負擔家庭開銷。小泉這番言論讓人們希望他的舉動可以帶來改變。小泉進次郎的父親小泉純一郎是日本現代最受歡迎的首相之一。小泉進次郎被認為可能是日本未來首相。

東京上智大學政治學者中野晃一表示：「這是好的先例，日本該讓男性請育嬰假成為常態。」中野承認，雖然有小泉進次郎的先例，其他男性請育嬰假時或許仍會面臨障礙。中野說：「像小泉一樣有權有勢的人仍要爭取育嬰假，從事其他行業的男性又要付出多大努力，才能爭取到育嬰假呢？但這件事情總要有人帶頭。」

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日本給假吝嗇？法律上比北歐多

從法律規定來看，日本在育嬰假方面比其他國家慷慨。經濟合作發展組織（OECD）排名顯示，日本和韓國給父親的育嬰假比其他富裕國家還長，包括北歐國家。日本父親和母親一樣，有權在孩子出生後請1年的育嬰假。

然而，日本極少有男性請育嬰假。日本政府數據顯示，2018年，於私人企業工作、有權請育嬰假的日本男性中，僅6%真的有請育嬰假，女性請育嬰假的比率則超過82%。在政府部門工作的男性比較可能請到育嬰假。去年在政府部門任職、能請育嬰假的男性中，有21%真的請了育嬰假，而幾乎所有能請育嬰假的女性都請了假。

日本的新生兒人數達到19世紀以來最低，家庭中父親的角色日益成為人們的焦點。有些分析家將低生育率歸因於職業婦女的重擔。總體而言，日本女性仍肩負著絕大部分的育兒責任。

OECD東京中心負責人村上由美子說，如果有更多父親效法小泉的舉動，母親或許可以減輕一些育兒的負擔，且願意生育更多小孩。村上說：「如果男性請育嬰假並幫助妻子育兒，或許妻子在家會得到更多支持，也許會決定生第2或第3胎。因此，我們希望這是好徵兆，顯示日本請育嬰假的風氣正在緩慢改變。」

也有人讚許小泉進次郎請育嬰假的決定。（gettyimages/vcg）

勞資鬧上法院？不當對待難證明

日本私人企業中，少有父親真的請育嬰假，平均每名成為人父的職員請育嬰假不到5天。一些試圖請育嬰假的男性指控僱主因此歧視他們。去年，2名請育嬰假的男性控告僱主，表示公司在他們育嬰假結束後以降級和減薪懲罰他們。

曾在日本三菱UFJ摩根士丹利證券公司任職的加拿大男子伍德（Glen Wood），去年10月將前東家告上法院。他因為請了育嬰假，遭到公司不當對待。2015年，伍德的女友到國外出差時突然早產，伍德向公司請假但被拒絕，他只好盡快處理完工作，強行離開公司。然而，回公司後卻遭到排擠，例如9成的工作被取代、發會議通知時故意遺漏他，之後因缺席會議被責罵。簡而言之，他被全公司孤立。這種現象被稱為「育休欺凌」。

目前伍德案尚在審理。但是，一旦勞資雙方因育兒假對簿公堂，法官傾向作出對資方有利的判決，因為難以證明職場不當對待是勞方請假引起的。據調查，日本超過70%的男性就算請育嬰假，也會在2周內回公司上班。伍德聲稱，他因為請育嬰假而被降級，最後甚至被解僱。他說：「我認為小泉的舉動為日本和企業指出對的方向。」

父權牢不可破？總要有人來帶頭

小泉去年夏天宣布，和已經懷孕的女友、42歲的電視女主播瀧川克莉絲汀結婚，並表示考慮請育嬰假。

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小泉遭受一些保守派議員批評後，暫緩了他的計畫，表示他的工作可能使他無法請假。小泉15日宣布他的決定後，一些批評者質疑他對工作的承諾。推特上一則網友留言寫道：「小泉是環境大臣對吧？好吧，隨便啦，但他真的喜歡他的工作嗎？」

支持者表示，男性內閣官員請育嬰假的先例可能會在日本的父權社會發揮更大作用。一名自稱有3名子女的母親在推特評論說：「我們需要這樣的成果，『一名請育嬰假的男性』。這意味某些藉口不成立，像是『男性要請育嬰假不容易，因為男性的社會地位往往比女性重要』。」

小泉也在部落格表示，他最初對請育嬰假感到猶豫，因為他是環境大臣，他也承認，單是一個知名政治人物無法改變這種根深柢固的文化，「有些男人也想請育嬰假，但很難。除非我們改變體制和社會風氣，否則育嬰假不會普及」。

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