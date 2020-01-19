泰國警方池塘撈出近300件人骨　富二代疑為連環殺人犯

泰國發生駭人聽聞的殺人案，據稱為富二代的40歲男子阿披柴（Apichai Ongwisit）涉嫌殺害22歲女友小琪（Kik），埋屍自家院子。警方接報後在阿披柴住家及附近的池塘搜索，竟撈到近300件人骨，他可能涉及其他命案。

曼谷警方表示，16日接獲民眾報案，在阿披柴住家附近發現一具用衣物和床單包裹的人骨，用鐵鍊和啞鈴捆綁，藏匿在一件大型金屬物下面。

池塘內也撈到一扇金屬門，疑為疑犯用來沉屍。（Twitter@Bangkok Post）

而且有目擊者表示，附近的池塘至少還有兩具屍體，因此警方決定擴大搜索，派出20名潛水員，在距離陳屍處僅5公尺的池塘內搜索五小時，撈到288件骨骸，警方說多數為人骨。除了骨骸，潛水員還發現一扇大鐵門，外型及尺寸和阿披柴住家大門一模一樣，此外還撈到大量電線，可能是用來沉屍。

潛水員在池塘內發現人骨。（Twitter@Bangkok Post）

去年7月，阿披柴和小琪到警局報案，宣稱女友遭性侵。之後警方試圖追蹤案情，發現聯絡不上她，不久後小琪家人報案說她失蹤。在阿披柴家中院子挖出的屍體，經指認是小琪，她家人根據屍體背部的魚刺青確定身分。

警方懷疑阿披柴可能涉嫌至少三個人的失蹤案，撈到的人骨已送往醫院作進一步鑑識分析。

警方懷疑阿披柴可能涉嫌至少三個人的失蹤案，撈到的人骨已送往醫院作進一步鑑識分析。（Twitter@Bangkok Post）

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