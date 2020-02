「郵輪病毒」令人身陷「困獸鬥」？船上傳染「曝光率高」原因是……

由 2019新型冠狀病毒(2019-nCoV)引發的「武漢肺炎」成為令眾多外遊旅客聞之色變的專有名詞,尤其是「鑽石公主號」郵輪及「世界夢號」郵輪都曾有搭載確診患者,鑽石公主號上已有3名香港人確診。這難免令人聯想像到,一旦在自己搭乘的郵輪上有人感染,不論是冠狀病毒、諾如病毒(Norovirus)或是大腸桿菌(E coli),這是否等於與病毒及病菌展開「困獸鬥」?

郵輪相對酒店及渡假村而言是更封閉的環境,加上近年涉及諾如病毒及大腸桿菌在郵輪發生傳染的事件時有發生,這難免令有意乘搭郵輪外遊的人擔心,一旦所乘輪船出現傳染病,是否會更易「中招」?圖為2月4日因為曾經接載感染「武漢肺炎」的鑽石公主號上,職員在郵輪第八層工作。郵輪現正停泊在日本橫濱港。(Reuters)

兩艘郵輪的最新情況分別是:已回到日本橫濱港口並泊岸的「鑽石公主號」郵輪,1月20日至2月5日曾載過一名80歲香港男乘客,他其後確診感染武漢肺炎。之後郵輪上最少10人受測試呈陽性反應,當中包括3名香港人、2名澳洲、3名日本及1名美國旅客,還有1名菲律賓船員。星夢郵輪網上發布通告指,2月3日星夢郵輪接獲中國有關部門通知,「世界夢號」1月19至24日的越南航次中,有3名中國內地旅客於返回內地後不幸確診感染新型冠狀病毒。

郵輪上出現傳染病的新聞的確時有所聞,有意搭乘郵輪外遊的旅客亦已提高警覺並注意個人衛生。發生「世界夢號」及「鑽石公主號」事件後,旅客也許會更謹慎地考慮是否應如出發。在您做決定之前,請看看以下的資料:

身穿保護裝備的日本人員2月5日拿着大行李箱,隨着轉往別處的「鑽石公主號」郵輪乘客行走。圖中是日本橫濱港的海上警察基地。(Reuters)

郵輪有時會被人謔稱「漂浮的培養皿」(floating Petri dishes),這是因為乘客會置身在一封閉的環境中一段長時間,而當郵輪往往處於一片汪洋之際,他們不能隨意下船離開。部分乘客對於郵輪衛生信心不足,以及在於被病菌或病毒傳染的憂慮,可說是已反映在這個謔稱之上。

在科學家而言,某程度上指郵輪的傳染的溫床並非毫無道理。美國疾病控制和預防中心(Centers for Disease Control and Prevention,CDC)指出,引致急性腸胃炎的諾如病毒病毒在封閉空間其實更常見。美國加州大學洛杉磯分校大衛・格芬醫學院(David Geffen School of Medicine)的名譽教授Claire Panosian說:「當有很多人身在一個封閉的環境,無論它是安老院、或是例如學校或郵輪的機構,它更像是一個孵化器(incubator)。」

Claire Panosian:「人們離得很近,病毒可能最終散佈在空氣中以及人們接觸的表面上。」

根據香港衞生署衞生防護中心網站的資料,諾如病毒病毒存於在人多聚集的地方,如學校、安老院舍、酒店、遊戲設施場地及郵輪等。然而美國郵輪評論網站cruisecritic.com網站的資料指出,它其實不是如它的俗稱「郵輪病毒」(cruise ship virus)所「明示」的、只限於在郵輪上傳染。

諾如病毒之所以常常被人拿來與郵輪旅遊相提並論,簡單來說只是因為在輪船上出現的病症都須向衛生官員報告,這跟在酒店與渡假村發生傳染不同。因此發生在海上的傳染病爆發,較在岸上發現與通報得更快。

