「郵輪病毒」令人身陷「困獸鬥」？船上傳染「曝光率高」原因是……

由 2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）引發的「武漢肺炎」成為令眾多外遊旅客聞之色變的專有名詞，尤其是「鑽石公主號」郵輪及「世界夢號」郵輪都曾有搭載確診患者，鑽石公主號上已有3名香港人確診。這難免令人聯想像到，一旦在自己搭乘的郵輪上有人感染，不論是冠狀病毒、諾如病毒（Norovirus）或是大腸桿菌（E coli），這是否等於與病毒及病菌展開「困獸鬥」？

郵輪相對酒店及渡假村而言是更封閉的環境，加上近年涉及諾如病毒及大腸桿菌在郵輪發生傳染的事件時有發生，這難免令有意乘搭郵輪外遊的人擔心，一旦所乘輪船出現傳染病，是否會更易「中招」？圖為2月4日因為曾經接載感染「武漢肺炎」的鑽石公主號上，職員在郵輪第八層工作。郵輪現正停泊在日本橫濱港。（Reuters）

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兩艘郵輪的最新情況分別是：已回到日本橫濱港口並泊岸的「鑽石公主號」郵輪，1月20日至2月5日曾載過一名80歲香港男乘客，他其後確診感染武漢肺炎。之後郵輪上最少10人受測試呈陽性反應，當中包括3名香港人、2名澳洲、3名日本及1名美國旅客，還有1名菲律賓船員。星夢郵輪網上發布通告指，2月3日星夢郵輪接獲中國有關部門通知，「世界夢號」1月19至24日的越南航次中，有3名中國內地旅客於返回內地後不幸確診感染新型冠狀病毒。

郵輪上出現傳染病的新聞的確時有所聞，有意搭乘郵輪外遊的旅客亦已提高警覺並注意個人衛生。發生「世界夢號」及「鑽石公主號」事件後，旅客也許會更謹慎地考慮是否應如出發。在您做決定之前，請看看以下的資料：

身穿保護裝備的日本人員2月5日拿着大行李箱，隨着轉往別處的「鑽石公主號」郵輪乘客行走。圖中是日本橫濱港的海上警察基地。（Reuters）

郵輪有時會被人謔稱「漂浮的培養皿」（floating Petri dishes），這是因為乘客會置身在一封閉的環境中一段長時間，而當郵輪往往處於一片汪洋之際，他們不能隨意下船離開。部分乘客對於郵輪衛生信心不足，以及在於被病菌或病毒傳染的憂慮，可說是已反映在這個謔稱之上。

在科學家而言，某程度上指郵輪的傳染的溫床並非毫無道理。美國疾病控制和預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDC）指出，引致急性腸胃炎的諾如病毒病毒在封閉空間其實更常見。美國加州大學洛杉磯分校大衛・格芬醫學院（David Geffen School of Medicine）的名譽教授Claire Panosian說：「當有很多人身在一個封閉的環境，無論它是安老院、或是例如學校或郵輪的機構，它更像是一個孵化器（incubator）。」

Claire Panosian：「人們離得很近，病毒可能最終散佈在空氣中以及人們接觸的表面上。」

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根據香港衞生署衞生防護中心網站的資料，諾如病毒病毒存於在人多聚集的地方，如學校、安老院舍、酒店、遊戲設施場地及郵輪等。然而美國郵輪評論網站cruisecritic.com網站的資料指出，它其實不是如它的俗稱「郵輪病毒」（cruise ship virus）所「明示」的、只限於在郵輪上傳染。

諾如病毒之所以常常被人拿來與郵輪旅遊相提並論，簡單來說只是因為在輪船上出現的病症都須向衛生官員報告，這跟在酒店與渡假村發生傳染不同。因此發生在海上的傳染病爆發，較在岸上發現與通報得更快。

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