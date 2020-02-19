【鑽石公主號】登船日本專家指郵輪情況混亂　未分隔離與安全區

日本神戶大學感染內科教授岩田健太郎，18日晚間上傳YouTube影片，親述自己當天登上鑽石公主號的見聞。他表示想以自身專業，協助遏止郵輪上嚴重的新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情，但據他表示，船上情況「完全混亂」，甚至未分隔感染區與安全區，最終他還被厚勞省官員趕下船。

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岩田以「鑽石公主號是新冠病毒製造機。為何上船一天就被趕下去」為標題，介紹寫道：「雖然登上了鑽石公主號，但一天內就被趕下船。傳染控制的情況很糟、比非洲還惡劣，沒有一位專業人士參與決策，都由外行的厚勞省官員決定。船上爆出大量感染者是理所當然的，必須立刻幫助船上的每個人（包括醫務人員）。」

由於害怕自己也被感染，岩田下船後正進行自主隔離兩周。他拍下這支全長14分鐘的影片，希望將船上情況告知世人，也引起日本國內熱烈討論，目前有超過90萬觀看次數。

日本內閣官房長官菅義偉在19日的記者會上回應此事，表示政府努力在防止感染擴大。對於岩田質疑郵輪上的安全分區問題，菅義偉說：「無法用Yes或No來回答。」

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