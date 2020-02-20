為何不能叫「武漢肺炎」？竟與17病毒撞名　專家談疾病命名三原則

世界衛生組織（WHO）11日將新型冠狀病毒引起的肺炎正名為「COVID-19」（2019冠狀病毒病），世衛組織花了一段時間才確定新冠肺炎正式名稱，突顯了命名病毒和疾病的棘手與複雜，以及憂心命名不當可能導致外交危機。

H1N1定名前 曾被稱「墨西哥流感」

英國廣播公司（BBC）報道，2009年4月27日，以色列衛生部副部長利茲曼緊急召開記者會說，將把一種正在肆虐、以國料將宣布首個病例的神祕新型流感病毒，命名為「墨西哥流感」（Mexican flu）」。

該病毒最終被正式命名為H1N1。以色列建議命名為墨西哥流感，也遵循了根據病毒被發現或出現地點命名的悠久傳統，像是以德國大學城命名的出血熱疾病馬堡病毒、以澳洲布里斯本郊區命名的亨德拉病毒、以烏干達一處森林命名的寨卡病毒、以中國福建省命名的福建流感病毒、以剛果民主共和國境內一條河流命名的伊波拉病毒，以及1918年的西班牙流感。

但不會有人希望疾病名稱跟自己國家的名字扯上關係，墨西哥後來向以色列提出嚴正抗議。最終，以色列同意不會使用墨西哥流感這一名稱。

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COVID-19命名波折 險變「沙士2」

隨着在中國武漢市最先出現的冠狀病毒持續引發關注，近來WHO官員也面臨到類似的政治處境。在新冠肺炎首次發現並開始傳播後短短數周內，就出現了一系列名稱，像是武漢流感、武漢冠狀病毒、冠狀病毒、2019-nCoV以及武漢海鮮市場肺炎病毒。

此外，在WHO正式命名前，國際病毒分類委員會（ICTV）給病毒建議命名為「嚴重急性呼吸道症候群冠狀病毒二」，簡稱為SARS-CoV-2。這一命名也顯示COVID-19病毒是SARS病毒的近親。

但一位WHO發言人向科學雜誌（Science）表示，不會使用SARS-CoV-2，以防SARS一字引起更多恐慌。同一時間，一些新聞媒體仍稱呼「冠狀病毒」，有些則將疾病與病毒物種名稱混用，將兩者當成同義詞。

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關於病毒物種命名的正式程序為，一旦確認發現一種新病毒，負責的科學家通常會提出一些命名建議，並將其發送給ICTV來挑選命名。命名必須慎重，原因之一是儘管全球約有7111種語言，單字有數百萬個，但很難找到一個不會引起抗議的選項。若堅持錯誤名稱，恐汙名化整個地區，毀掉一個產業，甚至引發外交危機。

美國國家衛生研究院（NIH）病毒專家庫恩說：「這是一件人們平常不會想到的複雜事情。它以各種不同的方式激怒了人們。生活中有太多有爭議的事情，但當涉及到命名時，人們很容易氣炸。」

疾病命名三原則：單一、好記、避免冒犯

庫恩表示，正確選擇物種名稱，是確保全球用同一名字稱呼病毒的最佳方法。他說，理想的疾病名稱，有三大原則。

首先，名稱應是獨一無二的。身為國際病毒分類學委員會成員的庫恩指出，將新型冠狀病毒稱為武漢冠狀病毒會存在問題，因為從蟋蟀身上的病毒到蚊子身上的病毒，已有約17種病毒名稱冠上「武漢」兩字，如果再把新冠肺炎病毒名稱加上武漢，可能讓事情變得複雜，並增加研究的困難度。

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其次，名稱應簡短易記。庫恩認為，中東呼吸症候群（MERS）的名稱不太好記，他常常搞混這幾個字的排列順序，但他覺得麻疹（measles）就取得很棒。

最後一個原則是盡量不要冒犯到任何人，這也是最重要的原則。以某個地理區域來命名不但會冒犯人，也常常會搞錯。1918年一戰接近尾聲時，西班牙流感開始在全球大爆發，但由於許多國家擔心在戰爭關鍵時刻會影響民心士氣，而選擇壓下國內發生流感疫情消息，只有西班牙沒有封鎖疫情消息，加上西國又是首批承認有病例發生的國家之一，因此被迫跟疾病名稱扯上關係。

另外，HIV病毒（愛滋病毒）最初被稱為GRID（同性戀相關免疫缺陷），不僅冒犯特定族群，甚至可能妨礙到疫情控制。

鑑於疾病命名遭遇的重重困難，有人因此建議使用編號來命名，但這又帶來問題。庫恩指出，人類大腦對記數字並不在行，且數字錯誤比語言錯誤的影響要大得多。麻疹單字拼錯還可識別，但一個數字錯誤就可能完全具有不同的含義。

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WHO發布命名指南 還是出現受災戶

為避開上述命名陷阱，WHO已發布了疾病命名指南，建議完全避免使用人名、動物或地名，僅描述病毒引起的症狀，但令人驚訝地，這樣子也產生問題。

根據這項指南命名的SARS，在香港引發怨言，香港很多官員至今仍慣稱「非典型肺炎」而不說SARS，因這個病名跟香港特別行政區（Hong Kong Special Administrative Region）的簡稱Hong Kong SAR相似。因此，這次新型冠狀病毒若又被命名為SARS-CoV-2，恐引發香港人對2003年SARS重現的憂慮情緒與恐慌。

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