【新冠肺炎】因瘟疫元氣大傷　老鼠如何啃倒拜占庭帝國

自巴西出現首位新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的確診病例後，這場自2020年開春以來的疫情已蔓延至除南極洲以外的全球六大洲。世界衛生組織（WHO）於2月26日表示，在中國境外感染新冠肺炎的病例數，首度超過中國，希望世界各國做好疫情大爆發的準備。 病毒散播之快，往往讓人措手不及，公元6世紀的拜占庭帝國，就是由於一場大規模傳染病險些亡國。

公元541年到542年間，地中海東岸爆發一場相當嚴重的傳染病，前後肆虐了近200年，衝擊了拜占庭帝國。

在疫情爆發前，拜占庭皇帝查士丁尼一世（Justinian the Great，483－565年）花了20多年的時間，逐一收復羅馬帝國過去領土，只剩下高盧（今法國）、不列顛（今英國）與伊比利亞半島還未重回帝國懷抱，一時間彷佛地中海再度成為帝國的「內海」。但好景不常，這場散播至東羅馬帝國全境的瘟疫－「查士丁尼瘟疫」（Justinian Plague） 卻改變了帝國命運。

關於這場疫情，有賴當時查士丁尼最為看重的軍事將領貝利薩留（Flavius Belisarius，約505－565年）的隨行軍官－普羅柯比（Procopius of Caesarea，500－565年）的著作－《戰記》（History of the Wars）詳細地記載，讓今日學者們能夠知道事發當時君士坦丁堡（今土耳其的伊斯坦布爾）的慘況。

公元541年到542年間，拜占庭帝國爆發「查士丁尼瘟疫」，現代學者透過文獻記載的病症描述，證實這場大瘟疫是鼠疫所引起。（維基百科公有領域）

根據普羅柯記下的病徵：「病人出現幻覺、高燒和昏迷，漸漸地不願意搭理他們自己喊來探視的朋友們……有的病人當天發燒，有的第二天，還有的幾天以後，在腋窩、有時在兩耳後和大腿的不同部位也出現腫脹」。根據這些病徵，現代學者能100%肯定查士丁尼瘟疫為淋巴腺鼠疫。

對於傳染病源自何處，普羅柯比認為是從埃及的城市培琉喜阿姆（Pelusium，位在埃及尼羅河三角洲的古城，近今埃及塞得港）傳至帝國首都君士坦丁堡，這項論點也獲現代研究證實。由於當時北非是拜占庭主要的糧食供應地，在頻繁的商船貿易下，就把帶有鼠疫桿菌的老鼠運送到帝國的每一個角落。

疫情爆發時，普羅柯比就在君士坦丁堡親眼目睹看到瘟疫高峰時的慘況。每天有大量人口死亡，死亡人數高達萬人，導致社會逐漸陷於混亂，他在書中寫道：

「奴隸失去了主人，而先前富有的人也失去了其家僕的伺候，僕人們不是病了就是死了。……這段時間裏，要在大街上看到行人絕非易事……各類工作都停頓了……在一座完全停止了所有善事的城市裏，饑荒十分肯定會導致騷亂……城裏根本不可能看到任何穿着官袍的人，特別是當皇帝也染上瘟疫的時候。」

因疫情嚴重到讓查士丁尼也被傳染，這場鼠疫就以皇帝的姓命名。

這場鼠疫動搖了拜占庭帝國的統治基礎，勞動力出現短缺、無人耕作收割，導致糧食缺乏與嚴重的饑荒，普羅柯比發現不少民眾並非感染鼠疫而死，反倒是長時間沒吃東西被餓死。各行各業停止生產、貿易停滯，讓城市處於癱瘓狀態，也讓帝國財政壓力遽增，經濟處於崩潰邊緣，通貨膨脹的問題非常嚴重。

圖為拜占庭皇帝查士丁尼一世的馬賽克鑲嵌畫，現保存於意大利聖維塔教堂（ Basilica of San Vitale）。（維基百科公有領域）

況且，許多人染病身亡後，屍體多日無人埋葬，查士丁尼便要大臣們妥善處理，與救濟患者。在疫情爆發前，帝國的主要財政支出多用於對外征戰、收復失土上，於是當鼠疫到來，防疫工作所需的經費不足，官員還必須自掏腰包，才能順利救濟民眾。可見這場突如其來的鼠疫，帝國毫無招架之力，光是處理不斷增加的屍體，就已經十分頭大了。

死亡率大增，讓原有的墓地已無多餘空間可以埋葬，但也不好讓屍體隨意曝屍城中，帝國想出的折衷辦法，就是將屍體拋向城郊，且未經掩埋。然而，城外累積的屍體散發濃烈的屍臭味，隨風吹遍整座君士坦丁堡，最後查士丁尼只好命人挖數個能埋下70,000具屍體的大坑，才終於解決此一問題。不過在查士丁尼也染上鼠疫病倒後，各種皇帝已經病逝的謠言甚囂塵上，引起民眾的恐慌與大規模動亂。

在經歷過這場幾乎快亡國的大瘟疫，之後的拜占庭皇帝對於收復羅馬帝國故土早已有心無力，也難以抵擋外族入侵帝國邊陲，讓本屬帝國的北非與近東地區，一個一個落入阿拉伯人的手中。若說是「老鼠毀滅了拜占庭」，一點都不為過。