【新冠肺炎】多國「囤購潮」　民眾似備戰末日　自衛武器都要搶

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情令全球人心惶惶。本港市民連日搶購口罩及酒精等防疫用品，超市乾糧及必需品亦曾被搶購一空。 外國亦出現類似搶購潮，民眾不但囤積食糧及必需品，更存放武器以備不時之需。

新冠肺炎：澳洲超市的日用品及藥被搶購一空。圖為當地澳洲連鎖超市Coles。（Reuters）

澳洲民眾近日紛紛到超市採購日用品，悉尼婦人米莉（Milly）形容，「簡直就像美國節目《末日雜牌軍》（Doomsday Preppers）場面。」

她亦開始囤積各種蔬菜罐頭、水果罐頭、衛生紙、貓糧及狗糧等。由於5歲兒子患有呼吸道疾病，需定時服藥，米莉亦為兒子囤積哮喘藥等醫療用品。

昆士蘭32歲母親里兹（Jemma Reed）就比較誇張，受大量喪屍片影響的她，已囤積一年份量的食物及藥品，當中包括約50公斤大米、罐頭食品、濾水器、露營裝備、蔬菜種子及急救箱等。

她更購入劍及斧頭等合法武器。里兹坦言，不認為疫情會變得很糟糕，但稱要為3個孩子着想。

澳洲連鎖超市Coles指出，由於需求龐大，目前缺少一些抗菌潔手液等產品，公司強調會繼續與供應商合作。

新冠肺炎：美國連鎖大賣場Costco出現搶購潮，圖為3月2日新澤西州Costco的顧客，幸運地拿走店內僅餘的紙巾。（AP）

↓↓↓更多外國搶購潮圖片，請點擊放大觀看：

+ 4 + 3 + 2

歐洲疫情最嚴重的意大利，民眾早在2月底已搶購儲備，超市在假日人頭湧湧腦出現一條條人龍。

在美國，連鎖大賣場Costco（好市多）及零售商沃爾瑪（Walmart）等均出現搶購潮，不少人囤積、口罩、酒精、食物、水及其他必需品。亞馬遜（Amazon）等網購平台的流量亦急增，克羅格（Kroger ）網網購平台3月2日更列明，消毒、感冒及流感等相關產品每人限購5件。多個網站的消毒濕紙巾及清潔劑都缺貨。

澳洲昆士蘭大學（University of Queensland）傳染病學專家麥凱（Ian Mackay）教授呼籲，民眾可以購買一些庫存作準備，但不用恐慌性購買。