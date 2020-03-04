【新冠肺炎】院內5死醫護仍不戴口罩　台營養師爆美醫院防疫鬆懈

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美國新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）死亡人數增至9人，全集中在華盛頓州同一地區，令當地政府宣布進入緊急狀態，在當地任職的台籍營養師說，院方僅告知有症狀可以做初步篩檢，而未因此提高防護等級或要求醫護人員戴口罩，讓他非常傻眼。

營養師孫志銘昨日在臉書發文表示，由於他任職的醫院就在爆發群聚感染的「科克蘭長青健康中心」（Life Care Center of Kirkland ）附近，只要出現疑似病患就會往這裡送，但送來的病人通常直接住進加護病房，不到一兩天便逝世。他提到，美國死亡病例中，從上周五（6日）首例死亡到他周一上班，前後僅4天，就有5人在該院病逝，但醫院卻未因此警戒……

疫情重災區戴口罩反被罵　孫志銘爆華盛頓醫院零防疫原文（點圖放大閱讀）：

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孫志銘開工首日便戴上口罩自我保護，然而除了一位醫院的清潔人員外，多數醫護人員都未戴口罩防護，包括進入加護病房也一樣，他的同事甚至勸他將口罩拿下來「以免造成他人恐慌」、「會被志願工懷疑生病攔下量體溫」、「反正病人通通都在隔離病房裡」。即使向主管詢問醫院防疫政策，也只得到「覺得有疑慮就戴口罩」、「有感冒發燒症狀可去做初步篩檢」，對待疫情的輕忽態度讓他深感「在台灣的人很幸福」。

據《中央社》報道，該院除了重症病房有採取隔離措施外，其他幾乎一切如常，只是人少了點，而孫志銘至今也不敢向父母告知現況，知情的姊姊則勸他別上班、快回家，但他雖然是營養師，仍有病人需要照顧，所以還是會照常上班，只有自求多福了。不過他也強調一定會戴緊口罩、勤洗手，做好自己的防護措施。

孫志銘分享的消息引起許多網友關注，探討為何美國人對口罩如此恐懼，有人表示對歐美民眾而言，只有重病者才會戴口罩，或認為健康人不會得病、自亂陣腳才會被病毒相中，「美國人確實從小被教導，生病就不要出門，不是帶口罩，有症狀也不用帶口罩，確診了才帶」、「有些美國人不認為這次感染是一回事，覺得是媒體炒作、選舉手段、真的得病就回家睡睡覺吃吃藥就好、恐慌病毒才會找上你等種種奇特『美國特產』的想法」、「澳洲人也覺得自己年輕不怕感染」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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