【英國王室】梅根偕夫「出走後」傳大爆內幕　欲效「戴妃」贏民心

正當歐美各國都為了新冠肺炎疫情焦頭爛額之際，英國哈里王子與妻子梅根卸下皇室重要成員身分，正要展開在洛杉磯的新生活，無奈因為疫情影響，暫時無法大展拳腳，近期梅根傳出將仿效戴安娜王妃，會接受電視訪問，大爆他們脫離英國王室的內幕，預計可獲得100萬英鎊的報酬。

根據《每日星報》及《快報》的報道指出，等待疫情暫緩或告一段落，梅根就會打破沉默，講述脫離英國王室的內幕，也有可能接受名嘴奧花雲費訪問，據傳梅根對這個訪問的態度相當認真，就是為了要贏回民心。消息人士也指出，「這將會是自戴安娜與巴希爾的對談之後，最令人期待的全球電視專訪」。

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不僅如此，梅根可能還會將酬勞全數捐給慈善機構，支援所有站在前線對抗疫情的醫護人員，對他們來說，金錢並不是最重要的，還是希望能夠再度獲得大眾的認同。消息人士更表示以往梅根、哈里的一舉一動都受到全世界的注目，但如今隨着退出皇室，已經愈來愈少媒體關注他們，讓他們充滿壓力，梅根至少還有荷里活的演戲經驗，哈里過去僅有從軍、慈善事業，目前退出皇室之後也還在摸索自己的新方向。

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