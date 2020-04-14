【新冠肺炎】印尼男童玩消毒洗手液引火嚴重燒傷　親友募款助治療

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒世界各國，引發口罩、酒精等防疫用品的搶購潮。不過，日前印尼西爪哇省加拉璜（West Karawang）卻傳出一件不幸的意外事件。一名男童在焚化爐周圍玩耍，沒想到隨手把玩的洗手液瓶中，殘餘的酒精竟引火上身，造成男童全身大面積燒傷，目前住院治療中。

根據《suara》報道，年僅3歲的甘加爾（Ganjar）與大他一歲的姐姐、母親及祖母同住，父親在鄰近的城市唐格朗（Tangerang）一處泳池打工，以微薄的薪資維持家庭。本月4日，甘加爾隨手拿著消毒用洗手液的瓶子，到焚化爐周圍遊玩，不料洗手液瓶中殘留的酒精卻引來無法撲滅的火勢，讓他的臉部及身體都受到嚴重燒傷。

儘管甘加爾緊急被送往附近醫院，但新冠肺炎的疫情讓醫院拒收甘加爾，最後他被送往馬達雅醫院（Mandaya Karawang）接受治療。由於甘加爾的治療費用高昂，父親又因封城無法趕回家幫忙，他的親友古納萬（Kiki Henky Gunawan）只好在Facebook上募款，希望能藉此減輕甘加爾一家人的負擔。該則貼文引發熱烈迴響，目前已有1萬多位網友轉發，逾6千人按讚支持。

疫情嚴峻之際，民眾若要使用酒精或含有酒精的消毒液清潔，務必在通風良好的環境下進行，且必須遠離火源，也要避免直接往人體上噴灑酒精。萬一酒精引火燃燒，須立即採取「窒息式滅火」，在火勢擴散前以鍋蓋等物品將火熄滅。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】