【新冠肺炎】美國研究以監測犬助篩檢　正訓練8隻狗嗅出患者

美國賓夕法尼亞大學正在訓練8隻拉布拉多犬，以確定能否靠狗嗅出新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）氣味。有研究人員表示，預計每隻狗一小時最多可篩檢250人。

《華盛頓郵報》報道，賓夕法尼亞大學指出，若這些狗真能識別新冠肺炎患者，牠們最後可能會被用於某類「監測犬」部隊中，以非侵略性方式，在機場、職場或醫院篩檢人員。

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如果狗被證明擅長檢測新冠病毒，其實不令人意外。除了毒品、炸藥和違禁食品，狗還能嗅出瘧疾、癌症甚至肆虐佛州柑橘樹的細菌。賓夕法尼亞大學獸醫學院工作犬中心主任、研究負責人奧托（Cynthia M. Otto）說，研究發現病毒具有特定氣味。奧托表示，「我們不知道是病毒本身的味道，還是對病毒的反應，或是兩者皆有。但狗不在乎什麼氣味...他們知道的是，兩個樣本間有何不同」。

據報道，研究人員會使用新冠病毒檢驗呈陰性和陽性反應者的尿液和唾液樣本，對拉布拉多犬進行訓練。訓練的最後也是最困難的階段是，教狗嗅出在人體內的病毒。奧托說，「這就是下一個要證明的概念：我們能否訓練牠們辨識出移動中的人體內病毒」。

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曾發現狗可以檢測瘧疾患者的倫敦衛生與熱帶醫學院也在進行類似研究。該校疾病控制負責人洛根（James Logan）發布聲明稱，狗為一種「新的診斷工具」，能「徹底改變我們應對新冠病毒」。

洛根28日表示，他的研究小組預計幾周內開始收集新冠病毒樣本，不久後將與慈善機構「醫療偵查犬」合作訓練犬隻。最初目標是在英國機場部署六隻狗。

洛根在電郵中說，每隻狗一小時最多能篩檢250人，將會擴大規模，以便日後可在其他國家的機場或其他入境關口檢測旅客。

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