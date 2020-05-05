染新冠肺炎後有抗體不一定免疫？　專家不同意：應不會再感染

世界衛生組織（WHO）專家日前警告，無證據顯示感染者體內有抗體，代表對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）有免疫力。台灣兒童感染症醫學會理事長李秉穎認為是錯誤認知，表示世衛推論基於「有抗體的人，體內有偵測出病毒核酸」，不過偵測病毒核酸不代表有活病毒，強調新冠病毒感染人類後應會有免疫力，不會再次感染。

有抗體會免疫嗎？專家這樣分析

世衛組織日前提醒各國，若各國只憑抗體檢測結果作為復工及鬆綁旅遊限制的指標，或發放免疫通行證或無風險證明書，可能使康復者疏於防疫措施，增加病毒傳播的風險。

李秉穎說明，世衛的推論基於，病人已經有抗體，還可以檢測到病毒核酸，提醒感染以後不一定會有免疫力。不過，目前核酸檢測只是檢驗病毒核酸的存在，不是活的病毒株，「所以有抗體的人，在呼吸道檢測出有病毒核酸，不代表有活的病毒」。

李醫生也提出另外一種可能，有抗體的人，其實體內病毒已被消滅，只是體外黏沫的病毒還存在。李秉穎說，新冠病毒感染人類一定會有免疫力，不會再次感染。

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「免疫通行證」可行？大規模感染國家才要考慮

至於有國家討論執行「免疫通行證」，准許有抗體免疫的人回歸正常生活，可行嗎？李秉穎指出，已有抗體的人，身上病毒會慢慢消失，發病一段時間後，若確定受感染的人產生抗體，理論上可以自由通行，因為沒有再度感染的可能性。

不過，李醫生強調，即使疫情嚴重國家，抗體陽性率還是有限，僅約5-20%，也就是70%人群還沒有抗體，尤其台灣抗體比率又更少，對於免疫通行證的做法，可能是在大規模感染的國家才需要考慮。

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