【新冠肺炎】YouTube虛擬畢業禮　奧巴馬BTS與Lady Gaga等將致詞

新冠肺炎（COVID-19）疫情仍然肆虐，很多學校已取消舉行畢業禮，影片巨頭網站YouTube就準備為這些應屆畢業生舉行虛擬的畢業典禮，嘉賓更是星光熠熠，包括美國前總統奧巴馬夫婦、韓國男子組合防彈少年團（BTS）、美國天后Lady Gaga、NBA球星勒邦占士（LeBron James）等。

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這場名為「Dear Class of 2020」（親愛的2020學年畢業生）的活動，將於6月6日網上播放，奧巴馬與妻子米歇爾（Michelle Obama）都會致詞，其他發言的嘉賓還有防彈少年團（BTS）、Lady Gaga、諾貝爾和平獎得主馬拉拉（Malala Yousafzai）等。

另外，美國歌手Alicia Keys、Kelly Rowland、美國女子足球隊隊長韋冰露（Megan Rapinoe）等也會現身支持。

YouTube已公布這場活動的觀看網址：http://yt.be/dearclassof2020

奧巴馬另外在Twitter宣布，他除了現身6月6日的活動外，也會在5月16日出席兩場分別鼓勵應屆畢業生的活動，他稱自己一向喜歡參加畢業典禮，形容它是多年來辛勤付出與的犧牲結果，他表示「雖然今年我們不能面對面相聚，但米歇爾與我都很開心去慶祝全國的2020學年，與你及你的所愛一起確認這個里程碑。」

I’ve always loved joining commencements––the culmination of years of hard work and sacrifice. Even if we can’t get together in person this year, Michelle and I are excited to celebrate the nationwide Class of 2020 and recognize this milestone with you and your loved ones. pic.twitter.com/ngR2ykx3A2 — Barack Obama (@BarackObama) May 5, 2020

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