美國19歲青年拾金不昧發現105萬現金後報警　母親：我很驕傲

美國有線新聞網絡（CNN）5月8日報道，美國新墨西哥州一名19歲青年努內斯（Jose Nuñez Romaniz）在銀行提款機旁意外發現一大袋現金，正直的他沒有自行取去金錢，而是報警處理，因此獲得表揚，他的母親也大讚兒子，稱感到很驕傲。

報道稱，努內斯5月3日本來開車到銀行存錢，沒想到在提款機旁有一個透明膠袋，裏面是一大堆20元和50元的美元鈔票，努內斯稱，當天是星期日，銀行關門，他當時不知如何是好，一度以為是有人惡作劇，又擔心會否突然有人在他後面停車，然後綁架他。

由於銀行休息，努內斯選擇了報警，兩名警察到場後，努內斯就把現金交出，警員之後點算金錢後發現，那堆鈔票合共有高達13.5萬美元（約105萬港元）。警員之後表示，相信是負責補充提款機現鈔的承包商不慎遺忘金錢，警方讚揚努內斯拾金不昧，並在5月7日頒獎表揚他，又鼓勵他應徵警局的助理工作。

努內斯目前就讀社區大學，他與父母及兩名兄弟姊妹同住，他稱，父母從來都教他要靠自己努力，他稱腦中常出現母親的聲音，叫他向善。在事件後，他的母親激動得差點哭出來，他稱「她告訴我，我做了正確的事，她覺得很驕傲。」

善良的努內斯也獲得外界表揚，有至少三家企業送他500美元，也有一間餐廳送他100美元禮券，又有電台送他6張新墨西哥大學美式足球比賽的門票。