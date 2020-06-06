美國示威｜軍事化無助滅罪　解散警隊呼聲響起　是時候砍掉重練？

「我們要解散明尼阿波利斯（Minneapolis）警察局。」市政委員會成員埃利森（Jeremiah Ellison）提出解散警隊，回應美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）死亡引起針對警暴和警隊改革的討論。 抗議警暴和種族歧視的示威持續超過一周，削減警隊開支、縮減警隊規模甚至直接廢除警隊的呼聲響起。面對「軍事化」的警隊，未來有什麼出路可以選擇？崩壞腐爛的制度如果回天乏術，是時候「砍掉重練」嗎？

警隊「軍事化」 無助撲滅罪行

弗洛伊德死亡激起的示威，讓人更加看清楚美國警暴的問題。從連日示威衝突的場面可見，警察擁有「軍事級」的軍火。除了橡膠子彈之外，警察還有防雷車、飛機、榴彈發射器和步槍。

根據「1033計劃」，國防部可以「特價」向警方轉售過多的軍事設備。自1997年，轉售設備總值72億美元。前總統奧巴馬（Barack Obama）曾因為示威期間警察武力執法爭議限制計劃，直到總統特朗普（Donald Trump）上台廢除限制。

有研究曾經指出，警察接收軍事設備導致被警察殺害的平民數字上升。《美國經濟雜誌》（American Economic Journal）的報告也指，軍事設備未能有效撲滅罪行。國防部轉售非致命武器反而能夠減少罪案，每10萬人減少7宗罪案。

↓↓↓非裔漢疑因警方過度暴力執法致死 導致美國多處發生示威或騷亂：

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削減警隊開支 改撥社區項目

美國並非沒有嘗試過進行改革，例如加裝隨身鏡頭，不過種種措施也未能避免悲劇重演。布魯克林學院社會學教授瓦伊塔爾（Alex Vitale）指，支持削減開支的人不認為可以解決警隊問題，所以試圖減輕問題帶來的負擔。

提出削減開支的人士表示，節省的資金可以改為撥款社區項目。他們認為，警員經常濫權，並且激起暴力而非制止暴力。警察現時肩負很多社福相關工作，例如處理濫藥、精神疾病和無家者相關的報案，其實由護士或社工處理較恰當。

有地方政府已經率先回應訴求。洛杉磯市長加切蒂（Eric Garcetti）宣布削減最多1.5億美元的警隊開支。紐約市的市政委員會成員Daniel Dromm提出延遲招聘新學警，並審查警隊預算中的7億美元超時津貼。他表示，近日的事件反映改革失敗，指「白衫」指揮官似乎明白並說得頭頭是道，不過普通巡警卻不信這一套。

美國示威：圖為5月30日，丹佛警員發放催淚彈驅趕示威者。地區法院法官6月5日下令警方停止使用催淚彈、橡膠子彈和其他低致命武器如閃光手榴彈對付示威者。（AP）

治安問題成隱憂 重新思考出路

當然，很多人對解散警隊都持懷疑態度。治安問題自然是主要考慮，因為大規模削減開支有機會導致罪案增加。曾經參與2015年抗警暴示威的明尼阿波利斯市政委員會成員弗萊徹（Steve Fletcher）指，呼籲解散警隊很容易，但當發現自己的選區將成為罪案的受害者，便是沉重的決定。

明尼阿波利斯市長弗雷（Jacob Frey）直言不支持解散警隊。市政委員會通過禁止警員鎖喉制服疑犯，但未有討論剔除警隊的部份工作。只是，成員討論期間也承認，事件已經改為大眾對警方的觀感。明尼蘇達大學和校董會等已經跟警方「割席」。

今次的事件是重新思考公共安全制度的契機。明尼阿波利斯市政委員會公共安全委員會主席卡諾（Alondra Cano）表示，沒有警察按照政策規定介入，反映制度失敗。她承認，要建構另一套可行制度或需時多年，但市內有居民組成小組共同保護社區，他們表明已經準備好作出新嘗試。