英81歲退休牧師病逝　27歲丈夫繼承百萬遺產　死者家屬「嬲到爆」

英國《鏡報》報道，81歲英國退休牧師克萊門特（Philip Clements）近日去世後，他的27歲羅馬尼亞同性丈夫馬林（Florin Marin）將繼承超過15萬英鎊（約147萬港元）的遺產，克雷門茲的遺屬批評馬林是「拜金男」、「寄生蟲」。

克萊門特在羅馬尼亞首都布加勒斯特一家醫院過世，過世時並無家屬陪伴，院方為了防止新冠肺炎擴散，不准探望。

馬林將可獲得15萬英鎊的壽險賠償，如果終身不再婚，每月還有2000英鎊生活津貼。此外，克萊門特在過世前已將名下價值10萬英鎊的房子過戶給馬林。

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馬林接受英國《每日郵報》訪問時說，克萊門特過世後，他哭了兩天，「但兩天就夠了，菲利普（克萊門特）不會希望我哭，他希望大家不論發生什麼事都開開心心的」。

克萊門特的71歲弟弟東尼說：「馬林是個拜金男。如果我是菲利普，我會找個跟我年紀差不多的。馬林並不愛他。」克萊門特另一個弟弟、76歲的布萊恩說：「馬林是個寄生蟲，總是得到他要的。」

克萊門特與馬林透過約會網站認識，三年前在英國英格蘭肯特郡結婚，克萊門特搬到布加勒斯特後，曾因發現馬林結交西班牙新歡，憤而回到英國，今年3月和好。

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