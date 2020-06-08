英81歲退休牧師病逝　27歲丈夫繼承百萬遺產　死者家屬「嬲到爆」

世界說
撰文：
最後更新日期：

英國《鏡報》報道，81歲英國退休牧師克萊門特（Philip Clements）近日去世後，他的27歲羅馬尼亞同性丈夫馬林（Florin Marin）將繼承超過15萬英鎊（約147萬港元）的遺產，克雷門茲的遺屬批評馬林是「拜金男」、「寄生蟲」。

克萊門特在羅馬尼亞首都布加勒斯特一家醫院過世，過世時並無家屬陪伴，院方為了防止新冠肺炎擴散，不准探望。

馬林將可獲得15萬英鎊的壽險賠償，如果終身不再婚，每月還有2000英鎊生活津貼。此外，克萊門特在過世前已將名下價值10萬英鎊的房子過戶給馬林。

請點擊放大觀看：27歲的馬林與81歲的克雷門茲的愛情路

+5
+4
+3

馬林接受英國《每日郵報》訪問時說，克萊門特過世後，他哭了兩天，「但兩天就夠了，菲利普（克萊門特）不會希望我哭，他希望大家不論發生什麼事都開開心心的」。

克萊門特的71歲弟弟東尼說：「馬林是個拜金男。如果我是菲利普，我會找個跟我年紀差不多的。馬林並不愛他。」克萊門特另一個弟弟、76歲的布萊恩說：「馬林是個寄生蟲，總是得到他要的。」

克萊門特與馬林透過約會網站認識，三年前在英國英格蘭肯特郡結婚，克萊門特搬到布加勒斯特後，曾因發現馬林結交西班牙新歡，憤而回到英國，今年3月和好。

【相關圖輯】美患癌富翁埋百萬寶藏　10年內尋寶者無數5人命喪　提示就藏在這首詩中（點圖放大瀏覽）：

+11
+10
+9
嫲嫲去世遺過百小甕罐　竟藏珍貴「黑金」　網民：那是窮人的人參
俄肥媽狂減58kg變索女網紅　狠甩結婚13年老公再同20歲繼子墮愛河
【美國示威】膝壓George Floyd警　選美冠軍妻子申請離婚兼棄夫姓
台妻花光老公積蓄趕埋佢出門口　男方偷偷返家驚見老婆出軌兼出櫃
美中年漢執拾母親遺物　雪櫃驚見冰封數十年女嬰屍疑是親姐姐
日師奶嫌家用少　花7萬創業變億萬富婆　斷捨離埋個老公歎小鮮肉
俄13歲少女曬孕肚　爸爸竟是10歲男童　高調曬恩愛兼上電視成網紅

延伸閱讀：

日本電玩阿嬤拿下200座冠軍 90歲打電動回春

趁亂的歷史正義？英國BLM抗爭推倒的「黑奴巨商銅像」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。