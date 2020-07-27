【美國大選】討厭特朗普又討厭拜登　Double Haters如何影響大選

影響大選的因素很多，選民的種族、年齡層、職業、教育程度與宗教等都可以影響投票的選擇。而游離選民是經常在選舉中常提及的，他們沒有強烈對特定候選人的喜好，爭取他們的支持成為致勝關鍵。 然而，有些游離選民不一定因為他們不會選擇，而是他們「討厭雙方候選人」。但這不代表他們因此不投票，他們同樣會有影響大選結果的能力。

圖為2016年11月反特朗普的示威。討厭特朗普的人不代表會支持希拉里，部分討厭雙方的人在最後一刻投票給特朗普。（Getty）

這些討厭雙方候選人的選民，在美國稱為「Double Haters」。他們同時討厭民主和共和黨的候選人，在接受民意調查或投票出口調查訪問時，都會作答「未決定」或「不告訴你」，從而難以被算進民調統計之內。他們約佔選民的3到5%，涉及約為150萬張選票。

然而這不代表他們不投票：在2016年大選，民調顯示在10名選民中，僅4人稱自己支持特朗普（Donald Trump），希拉里（Hillary Clinton）可謂勝券在握。但最後特朗普還是勝出了大選，分析指其中一個重要原因，就是這些「Double Haters」。

他們既討厭特朗普又討厭希拉里，因此一直都未能就投票誰作出決定。直到10月底投票前夕，希拉里的電郵醜聞被揭，令這批選民在最後選擇了特朗普，讓特朗普勝出大選。

請即點擊閱讀：【美國大選專頁】狂人侵侵 VS 睡眼拜登 「世紀之戰」逐日倒數

圖為2016年8月希拉里的造勢大會。希拉里2016年參選總統，獲拜登站台支持。（Getty）

↓↓↓ 想看更多關於美國大選的圖片，請點擊放大觀看：

+ 2

討厭特朗普又討厭拜登的選民

在2020年的大選，同時討厭拜登和特朗普的選民同樣存在。拜登並非首次參加總統大選，他在奧巴馬（Barack Obama）政府時代任副總統，廣為美國人熟識。2012年皮尤研究中心分析過選民討論拜登時最常使用的字眼，繼「好」（Good）之後，第二個就是「白痴」（Idiot）。

這說明拜登即使在今天民調領先的情況下，同樣可以因「Double Haters」的因素敗選。而這關鍵在於距離大選的倒數日子期間，會否出現有關拜登的震撼醜聞。特朗普在「通烏門」中試圖收集拜登兒子亨特（Hunter Biden）的黑材料，相信就是特朗普原想準備攻擊拜登的炸彈。

當然「Double Haters」是雙向的，大選前夕的醜聞同樣可令特朗普支持度進一步下挫。臨近大選的日子，雙方的鬥爭將愈來愈激烈。