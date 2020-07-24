【泰國示威】流亡異見人士被擄激起吶喊　青年前路茫茫尋未來

泰國學生運動再現街頭，數以百計的青年無懼政府威脅，參加集會要求總理巴育（Prayuth Chan-ocha）下台。他們提出三大訴求，包括解散國會、修改憲法和停止恫嚇社運人士。自軍事政變以來，泰國政治環境停滯不前。流亡柬埔寨的異見人士突然失蹤，催生這場大規模的民主運動。

37歲的旺差倫（Wanchalearm Satsksit）隸屬支持前總理他信（Thaksin Shinawatra）的反獨裁爭民主聯合陣線，也即是「紅衫軍」。2014年泰國發生政變，不少「紅衫軍」和反王室的人士流亡柬埔寨，旺差倫是其中一人。

根據人權觀察（Human Rights Watch），旺差倫6月4日於金邊住所外被持械人士綁架，被拉進一架車輛，目前仍然下落不明。泰國反對派於國會提出質詢，外交部表示已經要求金邊調查事件。

政變以來，多名流亡海外的社運人士被指失蹤或遭擄走。2018年12月，兩名泰國社運人士的屍體被發現漂浮於泰國的湄公河。據指，老撾和越南也有泰籍異見人士失蹤。迄今仍然未尋獲真相。

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旺差倫被擄後，「#拯救旺差倫」（#SaveWanchalearm）的標籤隨即成為熱門搜尋。「#廢除112」（#abolish112）也被廣泛轉發。當中所指的是泰國刑法第112條，列明詆毀、侮辱或威脅國王等的人士將被判囚3至15年。

能量也從網絡轉化到現實。示威者除了不滿異見人士被失蹤外，也對泰國未能重回民主感到失望。2019年泰國大選，年輕人投票給進步派的民主政黨，巴育卻因為軍方擬定的憲法得以留任。獲民眾支持的國會第三大黨新未來黨甚至被法院要求解散。

朱拉隆功大學安全和國際問題研究所總監提迪南（Thitinan Pongsudhirak）認為，學生運動是因為沒有未來，「如果你聽他們說，經常出現的一個詞就是『未來』。他們沒有未來。這些年輕人過去20年經歷泰國的政治，有過兩次軍事政變，同時泰國最終沒有得到好的結果。」

巴育表示，對運動感到擔憂，並警告示威者不要冒犯王室。「紅衫軍」主席乍杜蓬（Jatuporn Prompan）也認為，學生應該避免提到王室，否則將失去民意支持。對於運動能否帶來改變，提迪南認為要有足夠人數才能夠構成影響，但即使是數百或數千人也足夠引起政府回應，如果行為過於挑釁，或招致壓制。