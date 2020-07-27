香港禁堂食　歐美又如何？「外賣戰爭」開打　無力變陣者只能關門

香港的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，不少確診個案出現在餐廳、商場及酒店。政府7月27日收緊限聚令，全日禁止堂食，以進一步減少病毒擴散的機會。而在過去數月，歐、美多國亦採取同樣的措施。

圖為6月15日，英國倫敦李斯特廣場內已關門的餐廳。英國實施封鎖措施期間，除部分餐館仍在外賣，其他都只能關閉。（Getty）

新冠疫情自3月先後在歐、美爆發，意大利、法國、西班牙、英國等陸續實施「封城」措施。多個國家在「封城」期間措施較中國寬鬆、但較香港嚴厲的措施，包括禁止民居非必要的外出，提供非必要商品或服務的大、小商店都須關閉。

歐美民眾也一度只能「叫外賣」

餐廳食肆是受影響的行業之一，因民眾不能隨便外出，不少餐廳都轉以外賣經營。如在英國，有餐廳會讓自己的員工送外賣，市民亦可以透過Just Eat或Uber Eats的服務叫外賣。

當時有報道指出，因為外賣的訂單過多，部分人氣餐館會有應接不暇的情況。英國《衛報》在4月報道時就建議，外賣是需要「預先籌備」的。

圖為5月14日，比利時根特的一街道上，Uber Eats的送貨員在餐館外等候。（Getty）

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在美國實施封鎖時期，居民亦能只能透過外賣服務，購買午餐或晚飯。霍氏新聞（Fox News）5月時曾報道指出，電子外賣市場在3月急增67%，多間公司開展「外賣戰爭」，提供更多選擇及更快的外賣速度，吸引顧客。

不合適外賣 只能關閉

非所有餐廳都能提供外賣服務。一些不適合外賣、位置偏遠、或個人小本經營的餐館，只能在疫情下關門。在不知道疫情持續多久下，當時有擔心指即使未來宣布解封後，到底還有多少間可以重開。如英國咖啡店Pret A Manger，就在6月宣布關閉30間分店，影響近千個職位。

目前歐洲一些國家地方已陸續解除限制，讓部分餐廳重開，不過仍需餐廳遵守防疫措施，並限制進餐人數，因此提供外賣服務仍是今天很多歐美餐廳的主流做法。