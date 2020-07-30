不戴口罩驢子竟成訪問對象　印度記者奇招提醒途人預防新冠肺炎

新冠肺炎（COVID-19）疫情仍持續延燒，不少國家仍規定國民在公共場所須戴上口罩，避免群聚感染的危機。近期國外網路瘋傳一段採訪影片，一位印度記者上街採訪驢子，並詢問牠「為何不戴上口罩」，隨後詢問路人為何驢子不戴口罩在大街閒晃，以此來諷刺不戴口罩的行人，而網友們也紛紛稱讚這位記者相當機智。

NDTV記者「訪問驢子」：

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根據「NDTV」報道，這位記者在印度比哈爾邦路邊進行採訪，他拿起麥克風詢問路邊的驢子，問牠為何不戴上口罩，之後詢問周邊的路人為何驢子不戴上口罩要在路邊閒晃，對此路人表示因為牠們是驢子，而記者則是反問到「所以現在沒戴口罩在路邊閒晃的是誰」，以此來諷刺在街上沒戴口罩的行人。

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其中有老伯看見攝影機後立刻用圍巾蓋住了嘴，記者問到「叔叔，你看起來很聰明，你在看攝影機時嘗試用圍巾遮住臉，你是為了躲避攝影機還是冠狀病毒」，對此老伯則是回應自己是在躲避病毒。

而該段影片也遭網友瘋傳，許多網友紛紛留言表示「這是提高危機意識的創新方法」、「很棒的點子」、「這個記者很有種」、「現在的問題需要創新的點子解決」、「沒有戴口罩出門的人真的很討厭」。

That’s an innovative way to spread awareness. Kudos to this guy pic.twitter.com/HenpeOaHA0 — Roop Darak BHARTIYA (@iRupND) July 21, 2020

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印度疫情狀況及防疫措施：

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