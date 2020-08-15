泰國示威背後：禁不絕的《飢餓遊戲》3指手勢　風暴中的法政大學

泰國學生要求改革政府、改革王室的抗議運動愈見升溫，首相巴育（Prayuth Chan-ocha）直斥學生行為越界，警察8月14日再拘捕一名22歲學生領袖帕里（Parit Chiwarak），他被捕後舉起3隻手指、模仿電影《飢餓遊戲》經典手勢的畫面在網絡廣傳。 在泰國示威中，3指手勢近年已經成為當地年輕人的抗爭符號，政府曾經聲言禁止，但未能阻嚇示威者以此表達訴求。另一邊廂，泰國法政大學在新一輪示威也備受關注，但不單因為該大學是抗爭者聚集的熱門地點，更有輿論擔心1976年在法政大學發生的鎮壓學運血腥事件會否重演。

22歲學生領袖帕里（Parit Chiwarak）8月14日遭警方押走時模仿電影《飢餓遊戲》橋段高舉3隻手指的畫面在網絡廣傳（Reuters）

泰國示威中的3指手勢

泰國學生在示威期間展現種種創意手法，除了日本動畫《哈姆太郎》歌曲變成抗爭主題曲、抗爭者又打扮成《哈利波特》（Harry Potter）角色以象徵對抗「佛地魔」外，3指手勢在泰國示威更是頻繁出現，無論是示威者被捕後或學生集會時，都可見一個個年輕人舉起3指手勢，象徵反霸權。

他們相較過往的示威浪潮更具衝擊力，此因這批年輕人不單要求政府改革，更是觸碰禁忌要求改革王室，挑戰當地禁止民眾批評王室的「不敬罪」（lèse-majesté）。根據有關法律，詆毀王室最高可被判監禁15年。

🔻泰國示威中的「哈姆太郎」與「哈利波特」🔻

+ 13 + 12 + 11

自2014年興起 軍方聲言禁止

源自西方電影《飢餓遊戲》的「3指手勢」，其實早在2014年成為泰國示威者的常見動作，當年有多名大學生發起快閃示威反對獨裁，更有學生在首相巴育演講期間在台下舉起3隻手指手勢，引發廣泛關注，此後每當有示威者因被指從事非法集會活動而被捕，他們經常會高舉3隻手指。

泰國軍方便曾在2014年表明禁止民眾在公開場合做出這個抗議手勢，若有民眾拒絕遵從建議放下雙手，可被拘捕。巴育當時更反建議叫民眾不要學西方電影，應該高舉5隻手指代替，其中2隻代表國家，其餘3隻分別代表宗教、王室與人民，但當然未有示威者跟從，此後也有示威者做出「3指手勢」後遭拘留，但泰國的年輕人也沒有停止做出這個手勢，在示威中，這個手勢頻頻出現。

🔻「3指手勢」成為泰國示威中的抗爭符號🔻

法政大學與學運的淵源

在泰國學運中，法政大學（Thammasat University）往往成為眾人的關注點，學生是示威主力，最新被拘捕的學生領袖帕里便正是法政大學學生，這間大學也是抗爭者集會的熱門地點，是抗爭者經常發表演說、學生聚集的地方。但是事實上，法政大學與學運的淵源更是深厚，並埋有一段泰國人的傷痛歷史。

1973年，泰國掀起學運，爆發反軍政府獨裁的示威，有學生被控叛國罪後，10月有數以萬計學生及民眾在法政大學聚集聲援，浪潮再蔓延至曼谷市中心，估計參與者多達逾40萬人。結果時任首相他儂（Thanom Kittikachorn）出動防暴警察血腥鎮壓，至後來泰王普密蓬出面調停。根據官方數字，衝突造成77人死亡，逾800人受傷，民間估計死傷數字更高。

到了1976年，流亡美國的他儂再度回國，觸發大批左翼學生湧到法政大學示威，最後事件演變成軍隊與右翼半軍事組織在10月6日鎮壓示威者，不少示威者遭私刑對待，官方稱事件中有46人死亡、167人受傷，但有學者認為死者可能多達數百人。

在2020年這輪示威風暴中，當地便有輿論擔心1976年血腥事件會重演。《曼谷郵報》8月15日刊出評論文章《今年一定不能重演1976年》稱，這次示威有些元素與當年類似，例如都是左翼對抗右翼、對王室持有不同看法、獨裁政體與得到軍政府權力機構全國維持和平秩序委員會（National Council for Peace and Order）支持的政權等。

文章稱，學生提出的第四個訴求（改革王室）帶來震撼，學生無畏無懼，但有關王室的改變需要經過公投，文章認為，若要避免衝突與保持和平，各方都要退讓一步，甚至學生應退回至他們原有的修憲訴求，政府則應加速修憲程序。