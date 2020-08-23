【新冠肺炎・新聞背後】各國爭相開發疫苗的「疫苗民族主義」

美國總統特朗普（Donald Trump）8月22日在個人Twitter上，指責食品和藥物管理局（FDA）故意拖慢疫苗延發進度，惹來爭議。但事實除了美國外，中國、俄羅斯等國家，亦在這個疫苗研發的賽道上，誰都希望能早一步完成，勝出「比賽」。

圖為8月7日，美國佛州，美國研究中心（ Research Centers of America）正進行新冠疫苗的人體測試。（Getty）

疫苗開發往往是以年計，但在國家及大量資源的推動下，科學家研發新冠疫苗的速度大大提升。如無意外，在2020年底至2021年初，疫苗將可正式面世。

這個研發既有全球的合作，亦存在競爭。誰能愈快疫製出有效疫苗，就能拯救更多性命、控制疫情讓經濟活動恢復，因此新冠疫苗成為一種榮耀，各國均有意無意地想以此證明該國醫學技術領先全球，進行競賽。

在這場比賽中，有人指控對方抄捷徑，透過間諜活動盜取知識，亦有人被指進行不道德的冒險，太快推行危險實驗。各國的猜疑嫉妒，讓人稱這為新的「疫苗民族主義」精神。

俄羅斯的衛星競賽

根據世界衛生組織（WHO）的資料，目前世界有6隻疫苗在疫發階段中取得領先，3個在中國、1個在英國、1個在美國、還有１個由美德合作研發。

俄羅斯8月11日突然宣布他們的「衛星V」（Sputnik-V）新冠疫苗已註冊，並進大規模測試。這個消息讓國際為之吃驚，因在正式程序下，疫苗需要先進行最少三期的臨床測試，才能註冊使用，俄羅斯明顯在跳步驟。

疫苗是直接施打在人體的東西，安全十分重要，這種做法示意着人願意為承擔風險作出犧牲。總統普京（Vladimir Putin）說，他的女兒已接種了疫苗，目前狀況良好。

圖為8月12日，俄羅斯開發的新冠疫苗。俄羅斯的疫苗正進行測試，預料可在年2021年1 月正式推出使用。（Getty）

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在中國，類似的事同樣發生，國藥集團在7月公布指他們的公司高層員工已先接觸疫苗測試，率先當白老鼠；康希諾的疫苗亦在早些時候先在解放軍上進行臨床試驗，才進行第三期臨床測試。

與此相比，FDA仍按程序進行疫苗的臨床實驗，在特朗普的眼中，就成為FDA「故意拖慢」疫苗的開發進度。

研發推進太快的風險

儘管今天的疫苗開發，大部分都是商業活動，但都成為了政府為提升國家威望的象徵。俄羅斯把疫苗稱為Sputnik，就是為了紀念前蘇聯在美蘇太空競賽中初期超前的「1號衛星」（Sputnik-1）。

在英國，首相約翰遜（Boris Johnson）因疫情初期處理失檔備受批評，衞生部長夏國賢（Matt Hancock）表示英國將注力開發疫苗，讓「英國引領世界疫苗開發」，被指企圖以成功自產疫苗提振政府聲望。在美國、中國亦一樣。

如此的趕鴨子上架式研發帶來了風險。正式的疫苗開發需時，其中一個重要原因，是要找出一些較長時間，或在特定情況下才會浮現的副作用，把疫苗的安全性提至最高。

若然疫苗因測試不足，在大規模使用後才發現問題，這可能是災難性的，如此的憂慮普遍存在今天所有新冠疫苗上。而這亦可能助長反疫苗運動，令新冠病毒或未來的流行疫情造成反作用。