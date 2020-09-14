菅義偉「木訥大叔」之逆襲　從農家之子邁向無派系首相勝在夠貼地

日本首相安倍晉三因健康理由辭職後，內閣官房長官菅義偉勝出自民黨總裁選舉，如無意外將接任安倍，成為日本新首相。 在日本之外，公眾對這位「木訥大叔」所知不多。無論是背景或作風，菅義偉都與安倍晉三形成強烈對比。他並非「政二代」，也無派系。若非擔任官房長官，或許並不會有太多人認識他。但庶民派的菅義偉，在日本人心目中有一定魅力。

圖為菅義偉在2019年7月參議院選舉時落區為自民黨候選人拉票。（菅義偉IG）

日本政壇向來眾多「官二代」、「政二代」，安倍晉三就有顯赫背景，父親曾任外相，外公與外叔公更曾任首相，在日本無人不知「安倍家」就是政治世家。在這次自民黨總裁選舉中，菅義偉的對手石破茂與岸田文雄同樣是政二代，石破茂父親是前建設事務次官及鳥取縣知事，岸田文雄的父親與祖父都是眾議員。

日本政壇中的「農家之子」

菅義偉恰恰相反，他是來自秋田縣的農家之子，父親經營士多啤梨農場，跟政界毫不相干。菅義偉1948年出生，在農村渡過童年，但他在畢業後不想繼承父業，因此拒絕升學農業大學跑到東京闖盪，先在一間瓦楞紙廠工作數個月，又到築地市場打工、在新宿任職洗碗。

菅義偉其後成功考入法政大學，在4年間半工半讀，在課堂後的時間任職保安，在賣咖哩的餐廳工作，賺取學費及生活費。

畢業後，菅義偉短暫在私企就職，但他對從政的想法愈見強烈，相信「政治能推動社會」。但他欠缺人脈，於是菅義偉回到大學的就業諮詢中心，直接對職員開口問：「你可以為我介紹在這間學校畢業的政客嗎？」就是這樣，當時26歲的菅義偉前往橫濱，成為自民黨眾議員、前通商產業省（現經濟產業省）大臣小此木彥三郎的秘書，開展從政之路。

拜訪3萬戶踏破6雙鞋 身段夠低夠貼地

菅義偉在當了10年秘書後，1987年首次參選橫濱市議員。他當時逐家逐戶拜訪3萬個住戶拉票，踏破了6雙鞋，最終成功當選。橫濱亦自此成為他的基地，並讓他在1996年「升級」當選國會眾議員。

沒有貴族包袱的菅義偉勝在夠貼地，身段放得低。據日本傳媒報道，他開創了眾議員在車站前向上班族「講早晨」的做法，並向選民派發問卷，了解他們對哪些社會議題感興趣，如今這招數已變得普遍，但在當時實屬罕見。

在記者會上揚手的姿態，可謂是菅義偉的招牌動作，圖為2015年1月他出席記者會時。（Getty）

推動多項改革 提倡「故鄉納稅」

菅義偉之後拜黨內改革派的梶山靜六為師，主張推行改革。在2002年擔任國土交通大臣政務官期間，推行夜間高速公路行車優惠，並讓東京灣跨海公路大幅減價，成功增加高速公路流量。菅義偉同時推行港區行政改革，讓橫濱再次成為首都圈的重要港口。

安倍2006年首次擔任首相時，起用菅義偉為總務大臣。菅義偉主導修改了61年來未被修改的農業法，及70年來未被修改的森林法和漁業法，同時推出劃時代的「故鄉納稅」政策，鼓勵國民購買地方產品抵稅，推動地方經濟發展。菅義偉成為當時安倍內閣政績頗為觸目的人物。

安倍2012年再次擔任首相，再次找來菅義偉進入內閣。菅義偉這次直接擔任內閣官房長官，成為實質上的第二把交椅。

安倍晉三甚為賞識菅義偉，讓他出任內閣官房長官，圖為菅義偉（左）與安倍晉三（右）2016年5月現身國會。（Getty）

未曾失言 別名「安定的菅氐」

在分工上，菅義偉主力國內政策，他也行事低調，相對於高喊「我終有一天會做首相」的外相河野太郎，菅義偉甚少破格發言。在日本菅義偉被評價為沉默寡言，擅於聆聽多於說話的人。菅義偉在任官房長官7年期間未曾失言，因此讓他獲得了政壇上的別名「安定的菅氏」。

不過菅義偉的低調寡言也使得他在國際上的知名度不高，民眾對他印象深刻的一幕，相信要數到2019年4月時，他在記者會舉起牌子公布新元號「令和」，從此菅義偉就有了一個新稱號「令和大叔」（令和おじさん）。

菅義偉每天Sit Up 100下 滴酒不沾愛吃鬆餅

菅義偉與「猛男」看似拉不上關係，但實際上他相當注重運動健康，他會在每天上班前做100下仰臥起坐，又堅持每天步行40分鐘去上班，而且每次散步都習慣穿西裝。他曾經表示，自己的強項是設定目標，然後完成它。

同時菅義偉滴酒不沾，但愛吃甜食。菅義偉曾在一個日本節目中表示自己愛吃鬆餅，在2019年訪美期間，菅義偉每天都要在紐約市及公園散步，並尋找好吃的餐廳品嘗鬆餅。

強項是民生政策 弱項是外交？

菅義偉的強項是國內政策，他宣布參選後在記者會上講述自己的政績，便主力圍繞民生，如承諾降低國民的手提電話網絡費用、降低水災風險等，但較少講述國家未來的鴻圖大計。

誠然，菅義偉過去一直是安倍的「賢內助」，安倍主力外交，游走在各個大國之間，也成為歷來走訪最多國家的日本首相。如今菅義偉即將接任成為日本的第一把交椅，是否能夠在外交舞台長袖善舞，將成為他面對的最大挑戰。