「怪賊」拿走手機想吃掉它？物主失而復得　發現小偷是「牠」

馬來西亞一名20歲男子羅德吉（Zackrydz Rodzi）在9月12日手機遭竊，沒想到在重新撿回手機後，發現小偷在手機裏留下關鍵性證據——自拍照。

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男子找回手機後在相簿中發現多張猴子自拍和影片，他將影像傳到社交媒體上後，引發熱烈回響。

英國廣播公司（BBC）報道，羅德吉表示，他認為手機是在睡覺時被偷走，但目前仍不清楚手機是怎麼不見的，猴子如何在手機內留下自拍照片跟影片也無解。

羅德吉表示，他在9月12日上午11時起床後發現手機不見，他說，「沒有搶劫的跡象，唯一我能想到的是，這是某種巫術」。

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羅德吉手機內的影片顯示，猴子是在當天下午2時左右拍下影片，影片顯示猴子試圖吃掉這部手機。此外，還有一系列包含自拍照、樹木和樹葉的照片，

羅德吉說，父親於9月13日下午發現屋外有隻猴子，羅德吉再次撥打給自己的手機才發現手機在屋外花園後面棕櫚樹下的泥濘上。

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