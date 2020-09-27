美國紐約中央車站3員工建造「私竇」　有晒機關掩人耳目享受一流

美國紐約大都會交通局（MTA）24日發布調查報告，指控3名鐵路工將紐約中央車站下方一間儲藏室非法改裝成「男人窩」。現在3人全遭停職、靜候進一步的紀律處分。

根據報告，他們在這個秘密「男人窩」裝上壁掛式大型平面電視，接上串流服務，還有梳化床、雪櫃與微波爐等等家具，更特別製作隱藏用的木櫃，確保房間曝光後還能瞞天過海。

3名鐵路工人在紐約中央車站下方一間儲藏室非法改裝成「男人窩」，麻雀雖小五臟俱全，還有機關掩人耳目：

MTA監察長辦公室在2019年2月與6月都收到匿名線報，聲稱中央車站下方有個「男人窩」，配有「梳化與平面電視」，還特別點名有3人會「開小差、喝醉與開趴」。

經調查後發現，涉案者是受僱於大都會北方鐵路（Metro-North）電線工、木匠工頭與電工頭。他們曾多次使用這個秘密房間，但未指當時是否溜班。中央車站站方則表示，他們甚至不知道有這樣一個房間存在。MTA監察長波科尼（Carolyn Pokorny）指出：

許多紐約客幻想在曼哈頓精華地段的豪宅開上一瓶冰啤酒，特別是交通條件如此良好的地方，但少有人會囂張到霸佔中央車站下方的秘密房間後，用MTA資源改裝成專屬他們自己的男人窩，還用客人的錢進行維護。

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