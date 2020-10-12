巴西美女模特兒人間蒸發　流落貧民窟判若兩人　逾1年來行蹤成謎

巴西26歲模特兒豐特斯（Eloisa Pinto Fontes）赴紐約發展後，曾為ELLE、Grazia及Glamour等時尚雜誌拍攝封面照片，但自2019年6月以後，她的家人就再也聯絡不上她。直到日前警方在巴西里約熱內盧一處貧民窟中，發現一名赤裸着上半身的女性，才讓家人再次和豐特斯聯繫上。

根據英國《每日郵報》（Daily Mail）報道，豐特斯生於巴西東北部的阿拉戈斯州（Alagoas），擁有高冷亮麗的臉蛋和高挑身材的她來到美國紐約發展。但她2019年6月4日自曼哈頓的寓所離奇消失。

5天後警方距離紐約州的懷特普萊恩斯（White Plains）遊蕩。當地距離曼哈頓約30分鐘車程。她當時看起來一副完全迷失方向的模樣。

報道指出，豐特斯在未告知家人的情況下，之後秘密返回巴西里約熱內盧。

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目前尚不清楚豐特斯從離開美國再次被人發現的這段期間，究竟在哪些地方待過。來到2020年10月5日，巴西莫羅・坎塔加洛（Morro do Cantagalo）貧民窟中幾名街友接連通報，說看到一名女子獨自在街上晃蕩，而且打赤腳、上身全裸。社工在10月6日終於找到她，為她套上衣服，並確認身份。

當時豐特斯的精神狀況已明顯出現問題，她神情緊張，而且極度不情願被警方帶走，因為她以為這些人全都是要來偷走她東西的。當地媒體指出豐特斯帶著一個大背包，清查裏面物品發現，全部都是國際模特兒經濟公司的合約，還有各地攝影師所拍攝的照片。

如今豐特斯已被送往精神照護設施治療，而醫師表示暫無計劃排定時間讓她出院。豐特斯的母親接獲通知後，立刻從阿拉戈斯州趕往里約熱內盧，並打算留下來照顧她的女兒。