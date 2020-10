Emily in Paris｜被狂轟歧視法國人　女主角Lily Collins發聲了

Lily Collins主演美劇《艾蜜莉在巴黎》(Emily In Paris)收視告捷,在Netflix平台上線後,多日榮登點播排行榜冠軍,劇中結合時尚、喜劇以及愛情等多項迷人元素,被外媒盛讚為Sex and the City 2.0。然則戲紅是非多,先前遭到法國傳媒一致批評,砲轟全劇有許多歧視法國人的元素,莉莉近期受訪時,則為此出面解畫。