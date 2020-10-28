美國邪教教主判監120年　曾迫使女生為性奴　下身烙有他名字簡稱

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美國「性愛邪教」NXIVM公司創辦人雷尼爾（Keith Raniere）在坦承性販運及其他罪刑後，地方法院法官於美東時間周二（10月27日）宣布，將他判處120年有期徒刑。

「性愛邪教」NXIVM公司創辦人Keith Raniere犯事詳情：

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綜合外電報道，雷尼爾此前在聽證會上承認，自己與同夥犯下性販運罪刑，以及其他受害者指控的犯罪。紐約布魯克林地方法官賈若菲斯（Nicholas Garaufis）宣佈，現年60歲的雷尼爾須服120年有期徒刑。

NXIVM為紐約州的多層次傳銷公司，表現上利用「執行成功計劃」（Executive Success Programs）提供個人及專業發展講座，但實際上卻被認為是一個性愛邪教組織。

NXIVM和雷尼爾的惡行被揭露時，公司內部早已發展成邪教組的招募平台，而進到組織內的女性會被上烙印，始終處於飢餓狀態，並強迫作為性愛奴隸，供雷尼爾發洩淫慾。

除了性愛邪教組織的性質外，NXIVM也涉及多宗詐欺犯罪等行為，而且該組織吸引各式各樣的人，包括女演員、紀錄片導演等。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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