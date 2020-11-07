美國大選丨被指有精神病的總統不只特朗普？　這些人更是心理變態

2020年美國大選11月3日舉行後，多州點票結果尚未出爐，現任總統特朗普（Donald Trump）處於下風。回顧過去4年，特朗普由參選到上任，「狂人」形象貫徹始終。甚至有人批評他「精神有問題」，不適合治國。原來被指有精神病的美國總統不止特朗普，克林頓（Bill Clinton）、詹森（Lyndon B. Johnson）及傑克遜（Andrew Jackson）更被人指是「心理變態」。

詹森如厠時呼喚下屬

英國廣播公司（BBC）報道，喬治亞州埃默里大學（Emory University）2012年一份研究指出，多位總統曾展示心理變態特徵，包括克林頓。該份發表在《個性與社會心理學雜誌》（Journal of Personality and Social Psychology）的研究題為「無畏統治和美國總統職位：心理變態的人格特質對於成功和失敗的政治領導的關聯」。兩個被確定為最「心理變態」的總統是詹森和傑克遜。

研究人員認為所謂「心理變態」症狀的表現是表面有魅力但自我中心、虛偽、自制力差、麻木不仁等。

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根據美國記者卡羅（Robert Caro）所撰寫多本有關詹森的傳記，詹森1948年以不光彩手段奪得參議員席位，事後更無恥地以此當作笑話。他曾於妻子在席的情況下，隨意將手伸進另一位女士的裙底。這位總統甚至喜歡在厠所大便或小便時呼喚下屬，叫他們聽寫指令，藉此予以羞辱。

近半總統有病

北卡羅來納州杜克大學醫學中心（Duke University Medical Center）2006年更發表一份研究指出，1776年至1974年間37位總統當中，近49%曾達到患上精神疾病的標準。而有10個案例（佔27%）的病症明顯出現於總統在位時期。

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這份題為「1776年至1974年間美國總統的精神疾病：傳記資料回顧」的研究指，37位總統當中，有24%總統達到患上抑鬱症的診斷標準，包括麥迪遜 （James Madison）、林肯（Abraham Lincoln）及艾森豪威爾（Dwight David Eisenhower）。有11%人達到患有躁鬱症的標準，包括羅斯福（Teddy Roosevelt）、小亞當斯（John Quincy Adams）及詹森。

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杜克大學醫學中心精神病學和行為科學名譽教授戴維森（Jonathan Davidson）是研究的作者。他說：「擔當總統是極具壓力，沒人擁有無限的承受力去永遠承受下去。」

特朗普雖自戀但沒關係

一些總統處理壓力的能力顯然較差。例如酗酒的尼克遜（Richard Nixon）當副總統時已用酒吞服安眠藥及抗焦慮和抑鬱的藥物。他酗酒問題更影響其總統工作。時任國務卿基辛格（Henry Kissinger）曾說，尼克遜在中東危機時期曾有一次因為「喝醉了」，而沒法接聽英國首相的電話。

回到現代，相信較多人關心的是特朗普到底有沒有精神病？特朗普2017年上任後不久就有35位精神病專家在《紐約時報》發表聯署信，認為特朗普情緒極度不穩，不適合擔任總統職務。不過戴維森診斷認為他沒有。戴維森引述國際間精神科醫生的討論，以便確定自戀是精神疾病，還是只是一種個性失調。