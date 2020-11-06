世界末日也不怕　Oreo挪威設保險庫　保護曲奇餅傳承萬代

今年8月時美國知名天文學家泰森 （Neil deGrasse Tyson）透露將有一顆直徑2公尺的小行星「2018 VP1」可能會在11月2日，也就是美國大選前一天襲擊地球。雖然NASA隨後證實擊中地球的機率只有0.41％，不用擔心會造成世界末日，不過知名品牌Oreo日前因為這則新聞，特別在挪威斯瓦爾巴全球種子庫（Svalbard Global Seed Vault）附近建了一座「國際Oreo保險庫」（Global Oreo Vault），為的就是在末日來臨時，保護Oreo傳承萬代。

位於挪威的「國際Oreo保險庫」：

取自挪威「末日種子庫」的概念，這個世界上最大的種子庫保存了各種非基因改造農作物種子，為的就是避免在全球危機出現時種子消失的情況發生，於是也被稱作為「全球農業的諾亞方舟」。如今Oreo也仿效了一樣的手法在附近興建了一座「國際Oreo保險庫」，讓各位Oreo愛好者即使是在末日前夕，也不怕Oreo會消失在這世界上！

在這倉庫內的Oreo會以絕緣材料包裝，能夠承受-26°C至148°C的溫差，且也不受化學反應以及空氣濕度的影響，可以永久保持新鮮度。這個創舉可以說是相當有趣，也讓人很好奇之後會不會有其他品牌跟進！

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OREO算是我們的老朋友了，鬧出過很多花樣。但不管怎麼說，應該沒有人懷疑過它的本質：工業化流水線生產出來的餅乾。只是最近一位日本網友@ももりん放出的OREO照片，卻著實讓上萬人震驚了一下…

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：末日來臨還有Oreo可以吃！「國際 Oreo 保險庫」設立挪威永凍土區域，世界末日不怕它消失！】