【新冠肺炎】輝瑞、俄羅斯疫苗有效率達九成　何謂「有效率」？

美國大選結局漸見明朗之際，全球最大藥廠輝瑞（Pfizer）與德國生物科技公司BioNTech在本周初公布消息，聲稱旗下聯合研發的疫苗「有效率」（efficacy rate）達九成，振奮全球。無獨有偶，俄羅斯加馬列亞研究所日前公布旗下「Sputnik V」疫苗的有效率為92%，成為第二款在臨床試驗聲稱有效率超過9成的疫苗。 在激烈的新冠肺炎疫苗研發競賽之下，輝瑞及「Sputnik V」的「九成有效率」，究竟實際上代表甚麼？

輝瑞與德國生物科技公司BioNTech在本周初公布消息，聲稱旗下聯合研發的疫苗「有效率」達九成，振奮全球對戰勝新冠肺炎的決心。（AP）

伯明翰大學病毒免疫學高級講師Zania Stamataki在《The Conversation》撰文，嘗試為讀者理清輝瑞提及的「九成有效率」究竟是甚麼東西。她認為，輝瑞發表公告之後，有不少新聞傳媒將輝瑞所提及「有效率」（efficacy rate）演繹成「成效」（effectiveness）。而實際上，兩個詞彙之間有少許分別，一般人很容易混淆。

Zania解釋，「有效率」是指在可控環境（即有人為產生對照組的試驗情況）下疫苗所發揮的表現；「成效」則是當疫苗在真實場景（即真正上市可供大眾使用，Approved for Use）下所發揮的表現。

新冠肺炎疫苗的臨床試驗程序，首先要籌組一定數目的志願測試者。譬如輝瑞疫苗的實驗規模就涉及高達4.4萬人。測試機構將志願測試者平均分成兩批人，一批接種藥廠所研發的候選疫苗（此批稱為實驗組），另一批就接種安慰劑（此批稱為對照組），觀察兩組人分別感染新冠肺炎的人數比例，從而評估疫苗的保護力。

輝瑞公布旗下與BioNTech合作研發的疫苗新進展消息後，股價急升，各界亦因此對戰勝這場纏繞一年的「疫戰」出現了很大憧憬。（AP）

因此，輝瑞疫苗所公布的「九成有效率」，其實是代表實驗組中的新冠肺炎有症狀感染者數量，比對照組少九成──這就是在可控環境下疫苗的「有效率」，當中必須要有實驗組和對照組的比較。

的確，輝瑞疫苗所公布的「九成有效率」已是十分良好的臨床測試結果。但需要釐清的是，這個比率會隨着臨床測試進展的推移而改變：因為現時還有大約6,000名志願測試者未完成兩劑接種療程，另外不少志願測試者也許尚未接觸到新冠病毒。換句話說，屆時可能會出現更多新冠肺炎確診個案。視乎實驗組和對照組個別出現確診個案的數量，有效率會因應最終結果而增多或減少。

六大疫苗種類：

但無論如何，由於美國食品及藥物管理局（FDA）早前已表明有效率達五成以上的新冠疫苗將可獲批緊急使用授權（Emergency Use Authorization，EUA）。Zania也表示，行內大致認可，當候選新冠疫苗有效率達五成以上，應無礙可以推出市場投入應用。

至於安全性，即使輝瑞新冠疫苗的有效率日後可能會稍微下跌，但其安全性已有一定保證。

對比市面其他病症的已上市疫苗，譬如日本腦炎、狂犬病、黃熱病等疫苗，一般成效（effectiveness）都是介乎八成左右。甚至最普遍的流感疫苗，成效亦只是四至六成，但它依然有效協助大眾在每年的流感季節保持一定免疫能力。因此，輝瑞新冠疫苗的最新進展，的確是這場「疫苗戰」的重要報捷。

與輝瑞合作研發的新冠疫苗一躍成為「疫苗競賽」領跑者，令德國生物科技公司BioNTech的名氣以幾何級別倍增。（AP）

俄羅斯的領跑者又如何？

同樣報稱「有效率達九成」的，還有俄羅斯疫苗「Sputnik V」。

據研發該款疫苗的加馬列亞研究所（Gamaleya research institute）及俄羅斯直接投資基金（Russian Direct Investment Fund，RDIF）表示，根據首批共1.6萬名志願測試者注射兩劑疫苗後獲得的試驗數據，「Sputnik V」的有效率高達92%。

這即表示，接種「Sputnik V」的實驗組志願測試者感染新冠肺炎的數目，比接受安慰劑的對照組志願測試者感染新冠肺炎的數目低出92%。

輝瑞新冠疫苗公布其高達九成的有效率後，俄羅斯疫苗Sputnik V在兩日後也聲稱其有效率達92%。俄羅斯在這場「疫苗競賽」上，似乎很想問鼎首位。（AP）

「Sputnik V」早在6月份便展開臨床測試，但俄羅斯當局很快就在8月11日，在未完成所有測試的情況下，宣布批准「Sputnik V」可以正式給民眾接種，搶先成為全球首支獲註冊的新冠疫苗。

不過，俄羅斯當局的做法惹來多方質疑。醫學界普遍認為這有可能對大眾帶來眾多不確定的危險。

儘管如此，俄羅斯已開始將「Sputnik V」預售給其他國家，包括巴西、印度、墨西哥和埃及。然而，因預計「Sputnik V」的產量短期內未能大幅提高至目標水平，所以俄羅斯當局亦暫時押後原先希望在國內啟動的大規模接種計劃。