【新冠肺炎】輝瑞、俄羅斯疫苗有效率達九成　何謂「有效率」？

美國大選結局漸見明朗之際，全球最大藥廠輝瑞（Pfizer）與德國生物科技公司BioNTech在本周初公布消息，聲稱旗下聯合研發的疫苗「有效率」（efficacy rate）達九成，振奮全球。無獨有偶，俄羅斯加馬列亞研究所日前公布旗下「Sputnik V」疫苗的有效率為92%，成為第二款在臨床試驗聲稱有效率超過9成的疫苗。
在激烈的新冠肺炎疫苗研發競賽之下，輝瑞及「Sputnik V」的「九成有效率」，究竟實際上代表甚麼？
輝瑞與德國生物科技公司BioNTech在本周初公布消息，聲稱旗下聯合研發的疫苗「有效率」達九成，振奮全球對戰勝新冠肺炎的決心。（AP）
伯明翰大學病毒免疫學高級講師Zania Stamataki在《The Conversation》撰文，嘗試為讀者理清輝瑞提及的「九成有效率」究竟是甚麼東西。她認為，輝瑞發表公告之後，有不少新聞傳媒將輝瑞所提及「有效率」（efficacy rate）演繹成「成效」（effectiveness）。而實際上，兩個詞彙之間有少許分別，一般人很容易混淆。
Zania解釋，「有效率」是指在可控環境（即有人為產生對照組的試驗情況）下疫苗所發揮的表現；「成效」則是當疫苗在真實場景（即真正上市可供大眾使用，Approved for Use）下所發揮的表現。
新冠肺炎疫苗的臨床試驗程序，首先要籌組一定數目的志願測試者。譬如輝瑞疫苗的實驗規模就涉及高達4.4萬人。測試機構將志願測試者平均分成兩批人，一批接種藥廠所研發的候選疫苗（此批稱為實驗組），另一批就接種安慰劑（此批稱為對照組），觀察兩組人分別感染新冠肺炎的人數比例，從而評估疫苗的保護力。
輝瑞公布旗下與BioNTech合作研發的疫苗新進展消息後，股價急升，各界亦因此對戰勝這場纏繞一年的「疫戰」出現了很大憧憬。（AP）
因此，輝瑞疫苗所公布的「九成有效率」，其實是代表實驗組中的新冠肺炎有症狀感染者數量，比對照組少九成──這就是在可控環境下疫苗的「有效率」，當中必須要有實驗組和對照組的比較。
的確，輝瑞疫苗所公布的「九成有效率」已是十分良好的臨床測試結果。但需要釐清的是，這個比率會隨着臨床測試進展的推移而改變：因為現時還有大約6,000名志願測試者未完成兩劑接種療程，另外不少志願測試者也許尚未接觸到新冠病毒。換句話說，屆時可能會出現更多新冠肺炎確診個案。視乎實驗組和對照組個別出現確診個案的數量，有效率會因應最終結果而增多或減少。
六大疫苗種類：
但無論如何，由於美國食品及藥物管理局（FDA）早前已表明有效率達五成以上的新冠疫苗將可獲批緊急使用授權（Emergency Use Authorization，EUA）。Zania也表示，行內大致認可，當候選新冠疫苗有效率達五成以上，應無礙可以推出市場投入應用。
至於安全性，即使輝瑞新冠疫苗的有效率日後可能會稍微下跌，但其安全性已有一定保證。
對比市面其他病症的已上市疫苗，譬如日本腦炎、狂犬病、黃熱病等疫苗，一般成效（effectiveness）都是介乎八成左右。甚至最普遍的流感疫苗，成效亦只是四至六成，但它依然有效協助大眾在每年的流感季節保持一定免疫能力。因此，輝瑞新冠疫苗的最新進展，的確是這場「疫苗戰」的重要報捷。
與輝瑞合作研發的新冠疫苗一躍成為「疫苗競賽」領跑者，令德國生物科技公司BioNTech的名氣以幾何級別倍增。（AP）
俄羅斯的領跑者又如何？
同樣報稱「有效率達九成」的，還有俄羅斯疫苗「Sputnik V」。
據研發該款疫苗的加馬列亞研究所（Gamaleya research institute）及俄羅斯直接投資基金（Russian Direct Investment Fund，RDIF）表示，根據首批共1.6萬名志願測試者注射兩劑疫苗後獲得的試驗數據，「Sputnik V」的有效率高達92%。
這即表示，接種「Sputnik V」的實驗組志願測試者感染新冠肺炎的數目，比接受安慰劑的對照組志願測試者感染新冠肺炎的數目低出92%。
輝瑞新冠疫苗公布其高達九成的有效率後，俄羅斯疫苗Sputnik V在兩日後也聲稱其有效率達92%。俄羅斯在這場「疫苗競賽」上，似乎很想問鼎首位。（AP）
「Sputnik V」早在6月份便展開臨床測試，但俄羅斯當局很快就在8月11日，在未完成所有測試的情況下，宣布批准「Sputnik V」可以正式給民眾接種，搶先成為全球首支獲註冊的新冠疫苗。
不過，俄羅斯當局的做法惹來多方質疑。醫學界普遍認為這有可能對大眾帶來眾多不確定的危險。
儘管如此，俄羅斯已開始將「Sputnik V」預售給其他國家，包括巴西、印度、墨西哥和埃及。然而，因預計「Sputnik V」的產量短期內未能大幅提高至目標水平，所以俄羅斯當局亦暫時押後原先希望在國內啟動的大規模接種計劃。
各國政府已因應各大藥廠研發疫苗的進程而分別下了訂單訂購新冠疫苗。不過，當疫苗面世後，國際分配、運輸及貯存等問題，又是另一個故事和爭議了。（Reuters）