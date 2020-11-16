美國大選｜特朗普連任失敗　三大「未來人」預言破功

美國總統大選經過多日開票，過程中一度選情膠着，最終確定由民主黨候選人拜登當選第46屆美國總統。不過有網友翻出一名聲稱來自2060年的未來人「KFK」，曾預言美國總統特朗普會連任成功，如今卻破功，引起不少網友討論。隨着美國大選結果確定，各國「未來人」的預言都慘被反駁，今天就帶你一起來看。

2060 KFK

KFK號稱自己是從2060年來的未來人，自2019年開始，他以「KFK」帳號在中國豆瓣平台上發言，分享許多未來會發生的事，包含2038年以後，機械人將會被廣泛運用；2060年以後，紙張將變成奢侈品等。

其中，KFK篤定地預測特朗普將會連任，並說「特朗普將會面臨親人與反對者的巨大壓力」，然而隨着美國大選結果出爐，KFK的預言也破功，網友諷刺KFK「被時間警察威脅」、「我在另一個平行時空看到特朗普連任成功」（點擊放大瀏覽相關討論）▼▼▼

2030 諾亞

YouTube頻道《ApexTV》曾採訪一位聲稱來自2030年的未來人諾亞（Noah），影片中諾亞的臉部打上馬賽克，聲音也經過變聲處理。據《中時新聞網》報道，諾亞聲稱人類會在2038年成功登陸火星、美國總統特朗普會連任、2030年的總統名叫雷米基（Ilana Remikee）等，諾亞在說明這些預言時，皆有通過測謊，他還號稱自己是冒着危險搭時光機回到過去。不過特朗普的敗選，狠狠打破諾亞的預言（點擊放大瀏覽該段訪問截圖）▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

2075 YJ

宣稱來自2075年的日本人「YJ」，從2018年開始在Twitter上分享預言，其中最令網友震驚的，就是YJ說2031年人類將有可能與死人對話，2031年同時還會爆發第三次世界大戰等。除了以日文預言未來發生的事，YJ偶爾會在推特上發出亂碼文字，增加神秘感（點擊放大瀏覽）▼▼▼

針對美國總統特朗普，YJ說「特朗普會成就他偉大的事業，我為此感到心痛」，雖然沒有明說特朗普將會成就何種偉大事業，但不少網友將之視為特朗普連任的預言，沒想到卻是拜登勝選，網友紛紛到先前介紹YJ預言的YouTube影片留言「特朗普真的沒上未來人慘了」、「打臉未來人」。

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