中東女子收養480隻貓12隻狗　月花逾5萬元因「動物從黑暗救了我」

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中東阿曼一名女子巴盧希（Maryam Al Balushi）熱愛動物，從2008年開始，十數年不間斷地收養了許多無家可歸的流浪貓狗，總數也來到了驚人的480隻貓、12條狗，其中還有17隻是眼睛瞎掉的。

根據《紐約郵報》報道，現年51歲的巴盧希也不是一開始就如此狂熱地收養。一切源自12年前，她的兒子買了一隻波斯貓，但在三分鐘熱度後就把照顧的責任都丟給她。她起初還很抗拒，因為她並沒那麼喜歡動物，但在養了兩年後，她發現自己開始對貓產生無可救藥的喜愛「我完全沉浸在與牠相處的時光，我很享受照顧牠、餵牠，幫牠洗澡的時間。」

她也把這份愛延伸到其他的貓，她開始以「愛貓人士」出名，有人會把要遺棄的貓狗丟在她住的公寓門前。她為此收到愈來愈多的抱怨。為了收養更多寵物，2014年她買了新的房子。現在，她的住處滿是籠子，且每個月要花約5.6萬港元來養她的動物們，但她仍然樂此不疲。

「對我來說，貓和狗是比人類忠實的朋友，」對她來說，與動物的聯結比對人類還要來的深「我曾深陷低潮，是牠們把我從黑暗深處救了出來」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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