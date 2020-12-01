【新冠肺炎】CDC：美國2019年12月或已發生病毒感染

美國疾病控制和預防中心（CDC）11月30日發表最新報告指出，新型冠狀病毒肺炎可能2019年12月中旬就出現在西岸，與政府認定在2020年1月19日出現首個病例相比，早了1個月左右，甚至比中國政府向世界衛生組織通報的日期早了好幾周。

美國紅十字會將2019年12月13日至今年1月17日收集到、來自9個州、7389位捐血者的血液樣本，送往CDC檢測。科學家竟發現高達106個樣本有新冠病毒（SARS-CoV-2）抗體。

美國《華爾街日報》11月30日報道這項研究，稱在含有抗體的血液樣本中，39份於12月13日至16日來自加州、俄勒岡州與華盛頓州，另外67份於12月30日至1月17日來自麻省、密歇根州、威斯康辛州、艾奧瓦州、康涅狄格州與羅德島州。

研究人員的發現顯示，病毒感染的情況，在2019年12月中已發生美國西岸。

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研究團隊稱疫情「可能2019年12月就在美國發生，比先前認知的還要早」，這個結果不僅證明，病毒全球各地傳播的開始時間、速度與範圍都比先前各界所認知更早、更快、更廣，也突顯出定期檢測血液樣本、尋求新冠肺炎傳播證據的重要價值。

CDC稱他們將持續以這種方式執行疫情的追蹤監測，並將研究結果發布在《臨床傳染病》半月刊上。