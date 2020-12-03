【日本疫情】單日新增確診破紀錄　政府為何不願叫停Go To Travel

日本新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，12月2日日本新增1692人確診，其中東京500人確診，首次突破500大關。 東京知事小池白合子在1日與首相菅義偉會面，最終決定部分限制Go To Travel的旅遊計劃，要求長者不要前往東京旅遊。

圖為12月2日，日本東京一架列車上。上班一族均戴上了口罩。（Getty）

Go To Travel是日本政府發起的國內旅遊計劃，目的是以資助旅行業界，鼓勵國民前往各地旅遊及消費。但鼓勵旅遊亦增加了病毒傳播的風險，自Go To Travel計劃實施半年以來，疫情數字可謂有增無減。

為刺激經濟政府難以喊停

事實自暑假起，叫停Go To Travel的聲音已多次首次出現，但最後仍繼續進行。其最大原因是日本多地經濟主要依賴旅遊業，疫情肆虐重創多地旅遊及零售產業，以致政府不得不強行繼續。

以大阪為例，大阪近日受疫情影響喊停Go To Travel，在沒有外國旅客的雙重打擊下，市中心旅客數量大減。《每日新聞》報道，大阪通天閣在4月日本剛實施封城措施下旅客數量暴減至2019年同期的1%，Go To Travel開始後雖然稍為回復至同期四成，但現在喊停再次令通天閣人數減至三分之一。連帶附近的食市、商店等，不少店舖都因人流太少被迫提早關門或暫停營業。

圖為5月20日，封城措施下大阪商店街的冷清狀況。Go To Travel暫停後，恐怕會再次回復冷清。（Getty）

抗疫與經濟發展並重的矛盾

Go To Travel是日本政府作為2021年東京奧運試金石，加上為協助遭疫情打擊的國內經濟，推出的救市措施。首相菅義偉9月就任時，強調要抗疫與經濟發展並重，因此一直未有取消Go To Travel的想法。據共同社報道，日本政府在3日決定要繼續延長計劃，直至2021年6月。

東京小池白合子在與菅義偉會面後，得出部分限制Go To Travel的旅遊計劃結論，也是因此而來。有分析指這是因為日本政府不想被掛上政策失敗的污名，加上經濟考慮不願全面停止東京的Go To Travel，因而得出的妥協方案。

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不過國內已有專家警告，隨着患者增加日本醫療系統將會愈來愈受壓。東京奧運新冠肺炎對策顧問，川崎市健康安全研究所所長岡部信彦雖然不認同重新實施全面封城，但仍對日漸增加的病患感到憂慮。他指出目前部分醫院因人手不足，已需要依賴非呼吸道感染專門的醫生前往照顧新冠肺炎病人，情況若再惡化將令醫療系統不勝負荷。

因此對於東京的決定，已有批評指出，如此半調子的措施無助解決問題。更有批評指可能會向公眾傳達：「年長一輩危險，但年輕一輩感染或散播病毒則無問題」等的錯誤訊息。

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