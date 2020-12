【日本疫情】單日新增確診破紀錄　政府為何不願叫停Go To Travel

日本新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情持續,12月2日日本新增1692人確診,其中東京500人確診,首次突破500大關。 東京知事小池白合子在1日與首相菅義偉會面,最終決定部分限制Go To Travel的旅遊計劃,要求長者不要前往東京旅遊。

Go To Travel是日本政府發起的國內旅遊計劃,目的是以資助旅行業界,鼓勵國民前往各地旅遊及消費。但鼓勵旅遊亦增加了病毒傳播的風險,自Go To Travel計劃實施半年以來,疫情數字可謂有增無減。

為刺激經濟政府難以喊停

事實自暑假起,叫停Go To Travel的聲音已多次首次出現,但最後仍繼續進行。其最大原因是日本多地經濟主要依賴旅遊業,疫情肆虐重創多地旅遊及零售產業,以致政府不得不強行繼續。

以大阪為例,大阪近日受疫情影響喊停Go To Travel,在沒有外國旅客的雙重打擊下,市中心旅客數量大減。《每日新聞》報道,大阪通天閣在4月日本剛實施封城措施下旅客數量暴減至2019年同期的1%,Go To Travel開始後雖然稍為回復至同期四成,但現在喊停再次令通天閣人數減至三分之一。連帶附近的食市、商店等,不少店舖都因人流太少被迫提早關門或暫停營業。

抗疫與經濟發展並重的矛盾

Go To Travel是日本政府作為2021年東京奧運試金石,加上為協助遭疫情打擊的國內經濟,推出的救市措施。首相菅義偉9月就任時,強調要抗疫與經濟發展並重,因此一直未有取消Go To Travel的想法。據共同社報道,日本政府在3日決定要繼續延長計劃,直至2021年6月。

東京小池白合子在與菅義偉會面後,得出部分限制Go To Travel的旅遊計劃結論,也是因此而來。有分析指這是因為日本政府不想被掛上政策失敗的污名,加上經濟考慮不願全面停止東京的Go To Travel,因而得出的妥協方案。

不過國內已有專家警告,隨着患者增加日本醫療系統將會愈來愈受壓。東京奧運新冠肺炎對策顧問,川崎市健康安全研究所所長岡部信彦雖然不認同重新實施全面封城,但仍對日漸增加的病患感到憂慮。他指出目前部分醫院因人手不足,已需要依賴非呼吸道感染專門的醫生前往照顧新冠肺炎病人,情況若再惡化將令醫療系統不勝負荷。

因此對於東京的決定,已有批評指出,如此半調子的措施無助解決問題。更有批評指可能會向公眾傳達:「年長一輩危險,但年輕一輩感染或散播病毒則無問題」等的錯誤訊息。

