螞蟻上市｜去年勁賺176億仍遜市場預期？　螞蟻若上市仍面臨挑戰

支付寶母公司螞蟻集團（螞蟻金服）本計劃在香港上市，成為全球史上最大的IPO，惟日前卻因故要暫緩上市，震驚市場。 其實抽螞蟻金服新股認購的人數早已高達逾155萬人，超額認購近390倍，即平均每4個港人便有1人認購了螞蟻IPO，足見市場看好它未來的發展潛力，不過對一些財經專家及投資者眼中，螞蟻金服的實際盈利原來是比他們預期的要低很多。 趁着是次螞蟻暫緩上市的空檔，不妨看看以下節錄自《中國債務危機解密——一個次貸工作者的醒悟》的內容，進一步了解螞蟻金服的發展潛力及未來走向。

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2020年7月20日，支付寶母公司螞蟻集團（即螞蟻金服）宣布，將在上交所科創板和港交所主板尋求同步發行上市。這是世上最大的IPO之一，外界預計此次上市估值約2500億美元。

實際盈利 較預期低

螞蟻金服起步於2004年成立的支付寶，2013年3月，阿里巴巴以支付寶為主體籌建小微金融服務集團，這是螞蟻金服的前身；2014年10月，螞蟻金服正式成立。

2015年7月，螞蟻金服完成A輪融資，估值約300億美元（約2000億元人民幣）。2016年4月，螞蟻金服完成B輪融資，估值約600億美元（約4200億元人民幣）。

螞蟻金服2016年在融資PPT中給出的預測是，如果2018年IPO，則市值達到1100億美元（7400億元人民幣）；如果2019年實現IPO，則估值達到1600億美元（約10,000億元人民幣）。

現在上述估值預測已經實現，但螞蟻金服的盈利能力比機構的預估低了很多。螞蟻金服2015年、2016年、2017年、2018年的稅前利潤，分別為42.54億元、29.06億元、131.90億元、6.67億元。巴克萊和安信都曾預測螞蟻金服2019年盈利達到55億美元左右（約385億元人民幣），實際情況是，螞蟻金服2019年淨利潤為176億元人民幣，雖然創下最高記錄，但還不到投行預測值的一半。

螞蟻金服盈利與估值的脫節，部分反映了金融科技公司過去幾年的基本面：在劇烈變化的監管態勢下，金融科技公司面臨去金融、轉科技的艱難選擇，舊金融業務支撐了樂觀的盈利預期和估值泡沫，但新科技仍然只是地平線上的一抹遠景。

當舊業務褪色後，如何講好科技新故事，將是螞蟻金服上市後面臨的巨大挑戰。

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《中國債務危機解密 — 一個次貸工作者的醒悟》（天窗出版授權提供）

書名：《中國債務危機解密——一個次貸工作者的醒悟》

作者：張化橋、張杼航

張化橋：香港慢牛投資公司董事長，兼復星國際、龍光地產和綠葉製藥等公司的獨立董事。他曾在瑞士銀行工作11年，期間主要擔任中國研究部主管和投資銀行部中國區副主管。1986-1989年間，他曾於中國人民銀行總行工作；亦曾在英國《金融時報》、《紐約時報》、《南華早報》、《日經亞洲評論》、《華爾街日報》和《彭博新聞社》等大型媒體發表50多篇文章。曾著有《投行分析師的叛逆宣言》（2010）、《避開股市的地雷》（2012）、《影子銀行危局：中國的金融海嘯？》（2013）、《誰偷走了我們的財務？》（2014）、《擁抱次貸——金融科技 化解中國危局》（2018）等。

張杼航：前資深媒體從業者，曾在《新京報》等紙媒專注碼字十年，後告別紙媒，進入互聯網金融、金融科技圈子，成為一名行業獨立評論員，目前為「開甲財經」聯合創始人。

【本文獲「天窗出版」授權轉載。】