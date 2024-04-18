深圳10天迎兩位總統　國際領袖魚貫訪中「看科技、迎未來」

4月15日晚，深圳市民中心再次上演了一場華麗的燈光秀，特別的是這場燈光秀迎來了兩位重量級外賓一同欣賞——蘇里南總統單多吉（Chan Santokhi）和聯合國副秘書長兼聯合國亞太經社會執行秘書阿里沙赫巴納（Armida Alisjahbana）。



事實上，最近訪深外賓再迎熱潮，「扎堆」的外賓讓這樣的相遇算不上偶然。公開報道顯示，僅在本周頭兩天，深圳就迎來蘇里南總統單多吉、聯合國副秘書長兼聯合國亞太經社會執行秘書阿里沙赫巴納、中國歐盟商會主席彥辭、以及美國加州三藩市市市長布里德（London Breed），再加上4月6日訪深的密克羅尼西亞聯邦總統西米納（Wesley Simina）及4月10日至12日訪深的新加坡副總理兼經濟政策統籌部長王瑞杰……

蘇里南總統單多吉（右三）和聯合國副秘書長兼聯合國亞太經社會執行秘書阿里沙赫巴納（右二）在市民中心觀看燈光秀。（微信公眾號@深政觀察）

四方賓客紛至遝來，他們都是為何而來？小政注意到，蘇里南總統和密克羅尼西亞聯邦總統在深圳參訪的過程中，不論是對深圳科技企業還是綠色發展，都提到了一個詞——「未來」。誰會不想擁抱未來？

「創新之都」的科技引力

梳理上述6位外賓的訪深行程和言論，「科技」二字貫穿始終。

首先從參訪點的選擇上，不論是華為、騰訊、比亞迪這些外賓常常參訪之地，還是晶泰科技、微眾銀行、思謀科技、大族鐳射、海能達等最近迎來外賓的深圳企業，都無一例外是科技企業。

再從他們訪深時表達的感想來看，依然「科技」含量十足。

密克羅尼西亞聯邦總統西米納（右二）參訪海能達。（微信公眾號@深政觀察）

密克羅尼西亞聯邦和蘇里南分別位於中部太平洋地區和南美洲北部，地理上遙遠的距離未能阻礙他們在深圳發現有助於本國發展的科技的熱情。西米納在參訪海能達時表示，看到了海能達融合通信方案在公共安全領域的應用，這對密克羅尼西亞未來的發展很有必要。單多吉表示，華為在數字化和信息技術發展方面與蘇里南有著長期而富有成果的合作，並希望在此經驗的基礎上，通過執行新專案進一步加強關係。他還提出：「對於深圳的高科技企業來蘇里南，我們都歡迎。」

蘇里南總統單多吉參訪華為。（微信公眾號@深政觀察）

而同屬於科技創新高地的新加坡、三藩市與歐盟，也都對深圳的科技創新表現出了十足的興趣。

王瑞杰在深期間在個人社交帳號發文稱：「深圳位於粵港澳大灣區內，是許多處於技術前沿的創新公司的所在地。」在四家深圳科技企業的參訪過程中，王瑞杰一路邊聽邊問，還時不時拿出手機拍照記錄，「深圳具備蓬勃發展的創新生態系統，我參觀了一些在各自領域處於領先地位的公司，如生物技術公司和數位金融公司。它們利用人工智能等技術實現生產和成本效率，創造出改變遊戲規則的解決方案。」

新加坡副總理兼經濟政策統籌部長王瑞杰不時拿出手機拍照記錄。（微信公眾號@深政觀察）

布里德參加了一場與深圳企業家的座談會，她說：「這些公司中有許多是在生命科學、人工智能和生物技術領域，這和三藩市的企業很像，因此我們之間的關係有無限可能。」布里德介紹說，三藩市如今是世界人工智能之都，有許多人工智能頭部公司及大量專注於生物技術和其他創新領域的初創公司，「我們似乎在非常相似的軌道，我們需要確保我們之間建立聯繫，並創造機會讓彼此相互瞭解、相互學習。」

彥辭則提到，作為在華外資中的一支重要力量，歐洲企業非常希望瞭解深圳科技領域的動態，並積極探索可能的合作機會。

無論是希望瞭解、合作或是投資，「科技」都成為政商界高層在深圳關注的焦點，創新之都的科技引力可見一斑。

「防範脫鉤」 合作共贏

不論是歐盟企業深圳行還是美國三藩市市長訪華團，觀察他們的訪深之行都可以將視線拉長一些，看到同樣掀起「春季外交」熱潮的北京。

首先是4月4日至9日訪華的美國財政部部長耶倫（Janet Yellen）。在耶倫訪華期間，中美就兩國及全球宏觀經濟形勢、應對全球性挑戰及雙方經濟領域關切事項進行了深入、坦誠、務實、建設性的溝通。耶倫表示，作為全球前兩大經濟體，美中雙方應當負責任地管理雙邊經濟關係。美方讚賞美中經濟對話合作取得的進展，不尋求同中方「脫鉤」。雙方還重申了中美元首三藩市會晤達成的「加強溝通」「防範脫鉤」「應對共同挑戰」三點共識。

耶倫訪華：美國財長耶倫（Janet Yellen）2024年4月6日晚從廣州轉抵北京，繼續訪華之旅。中國國務院總理李強4月7日上午在北京人民大會堂與她會面。（Reuters）

還有剛剛結束訪華之旅的德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）。朔爾茨在京期間，兩國領導人一致同意繼續加強戰略溝通，深化互利合作，推動中歐關係穩定健康發展，反對「脫鉤斷鏈」，共同應對全球性挑戰，攜手為世界注入更多穩定性和確定性。

反對「脫鉤斷鏈」，加強溝通與合作成為的各方的共識。

三藩市市長布里德在訪深期間也多次表達了加強交流合作的意願。布里德說：「我認為我們有很多相似之處，也有很多可以合作的地方，這就是我來這裡的原因。」除了上述提及的在人工智能等科技領域的相互學習與合作以外，一來深圳就對摩天大樓印象深刻的布里德還關注到城市建設領域，她說三藩市是美國人口最密集的城市之一，城市需要改變以應對不斷增長的需求和人口。正因如此她認為深圳在過去40餘年取得的成就意義重大，這座城市的發展取得了長足進步，「這樣的城市環境正是三藩市所想要做的」。

三藩市市長布里德與深圳企業家座談。（微信公眾號@深政觀察）

與之類似，彥辭認為，中歐雙方非常有必要互相瞭解，通過瞭解雙方真正關心的問題從而避免誤解。他表示，中歐未來仍有巨大的價值創造潛力，深圳是創新的前沿城市，粵港澳大灣區發展前景廣闊，深圳市場對歐洲企業至關重要，「中國歐盟商會將搭建政企服務平台，持續服務兩地企業加強互動互信」。

值得一提的是，德國作為高度發達的工業國，汽車是其支柱產業之一，此次隨同朔爾茨訪華的就有寶馬、平治等重量級企業的相關負責人。朔爾茨表示，德國市場歡迎中國汽車。歐洲市場必須與中國汽車展開開放、公平的競爭。

「我認為比亞迪和其他相關中國企業是電動汽車行業的領導者，這是一件好事！」彥辭說，「他們是中國創新的領導力量。世界在創新中進步，在發展中進步。以比亞迪為代表的中國科創企業已經對全球電動汽車領域的技術產生了影響，在科技創新和全球融合方面發揮了切實作用。」

與之類似，王瑞杰也在深圳表示，希望深化新加坡與深圳高科技企業在電動汽車、新能源等領域的合作共贏，實現優勢互補、互惠互利，推動雙方合作再上新台階。

不難看出，尋求合作機遇是政商界高層訪深的重要目的，攜手合作才能雙贏。

2024年3月，泰曼谷舉辦了第45屆國際汽車展，圖為展示中的比亞迪電動車。(Reuters)

借鑒可持續發展經驗

「深圳作為經濟特區是非常成功的，促進了經濟和生產力的發展，這些發展經驗值得蘇里南借鑒。」單多吉說，從燈光秀中他可以看到深圳的發展，在短短四十多年間從無到有，如今已經成為現代化的大都市，取得了如此巨大的成就，如今深圳已經成為全球重要的高科技樞紐和經濟引擎。

西米納在參觀南山能源生態園時，瞭解深圳超大型城市垃圾治理的先進技術和經驗後，也發出讚歎：「垃圾能變成能源這個概念已經很震驚了，而且還是可清潔的。」並提到：「這正是我們需要的。」

深圳被稱為「奇跡之城」，其各個維度發展經驗自然也極具吸引力。

密克羅尼西亞聯邦總統西米納參訪南山能源生態園。（微信公眾號@深政觀察）

聯合國亞太經社會是聯合國在亞太地區最重要的政府間組織，致力於推動2030可持續發展議程的實施和加快落實。阿里沙赫巴納也在深圳的參訪中表示：「深圳有許多非常重要的、良好的舉措支持可持續發展。」

例如，在深圳巴士集團安托山場站參訪時，她瞭解到深圳純電動公交運營、智能化管理系統及大規模充電設備等情況後，對深圳的綜合公共交通系統表示肯定：「許多城市都面臨著如何做到更加環境友好的挑戰，我認為這是其他城市可以借鑒的最佳做法之一。」

本文轉載自微信公眾號「深政觀察」。

