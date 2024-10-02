國慶招待會2個新變化：新增三位號角手　老將軍老幹部等代表出席

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慶祝中華人民共和國成立75周年招待會在人民大會堂隆重舉行。（截圖）

9月30日晚，慶祝中華人民共和國成立75周年招待會在人民大會堂隆重舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席招待會並發表重要講話。

李強主持招待會，趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正出席招待會。

習近平強調，中華人民共和國成立75年來，我們黨團結帶領全國各族人民不懈奮鬥，創造了經濟快速發展和社會長期穩定兩大奇跡，中國發生滄海桑田的巨大變化，中華民族偉大復興進入了不可逆轉的歷史進程。

「新時代新征程，中國人民必將創造出新的更大輝煌，必將為人類和平和發展的崇高事業作出新的更大貢獻。」

在國慶前舉行國慶招待會是慣例。

國慶招待會不僅僅是一頓晚宴，更是各民族、港澳台同胞、各界人士普天同慶的團圓時刻。

與去年相比，今年的國慶招待會有一些變化。

三位號角手吹響號角。（截圖）

第一，三位號角手吹響號角。

黨的十八大以來，每年的國慶招待會都在9月30日這一天舉行。

但也有例外。

2023年，慶祝中華人民共和國成立74周年招待會的時間安排在9月28日晚。那是因為，2023年的中秋國慶雙節相連，9月29日至10月6日放假調休。所以招待會改在了9月28日，即放假前一天舉行。

與去年相比，今年的國慶招待會還有一個變化，即新增了三位號角手。在嘹亮的號角聲中，習近平走上主席台，發表重要講話。

前不久召開的黨的二十屆三中全會，吹響了以進一步全面深化改革開闢中國式現代化廣闊前景的時代號角。

招待會上，習近平總書記強調，「以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興，是新時代新征程黨和國家的中心任務。今天，我們慶祝共和國華誕的最好行動，就是把這一前無古人的偉大事業不斷推向前進。」

習近平總書記進一步明確了推進中國式現代化的戰略要求，強調「必須堅持中國共產黨領導」「必須堅持中國特色社會主義道路」「必須堅持以人民為中心」「必須堅持走和平發展道路」。

第二，老將軍、老幹部、烈士家屬、革命傷殘軍人等出席。

與去年相比，今年的國慶招待會，規模更大——約3000名中外人士歡聚一堂，共慶新中國75周年華誕。

每年的國慶招待會，都會邀請一些先進人物或代表。

比如，2023年參加國慶招待會的有在京的功勳榮譽獲得者代表，成都大運會、杭州亞運會亞殘運會中國體育代表團代表等。

參加今年國慶招待會的有「共和國勳章」「友誼勳章」「七一勳章」「八一勳章」和國家榮譽稱號獲得者代表，巴黎奧運會、殘奧會中國體育代表團代表，全國民族團結進步表彰大會部分代表等。

另外，與去年不同，今年參加國慶招待會的還有老將軍、老幹部代表，在京的已故黨和國家領導人的配偶，擁軍模範、烈士家屬、革命傷殘軍人、退役軍人代表等。

1949年10月1日，第一面五星紅旗在天安門廣場升起，中國人民從此站起來了，中國發展從此開啟了新紀元。

回望過去，無數先輩篳路藍縷、胼手胝足，無數革命先烈和英雄模範犧牲奉獻、甚至付出鮮血和生命。

在招待會上，習近平總書記強調：

「此時此刻，我們更加懷念為新中國成立和發展建立卓越功勳的老一輩領導人，更加懷念為新中國建立和走向富強獻出生命的革命先烈和英雄模範。可以告慰他們的是，他們追求的理想正在實現，他們開創的事業薪火相傳、欣欣向榮！」

需要特別說明的是，實現中華民族偉大復興，是包括香港同胞、澳門同胞、台灣同胞在內的全體中華兒女的共同願望。

在現場，習近平總書記指出，台灣是中國的神聖領土，兩岸人民血脈相連、血濃於水。

「實現祖國完全統一，是海內外中華兒女的共同心願，是大勢所趨、大義所在、民心所向，歷史的車輪誰都無法阻擋！」