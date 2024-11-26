評分超《我不是藥神》：《好東西》為女性主義趟出一條新路

過去幾年，隨着性別問題成為全球議題，女性主義題材電影也不斷湧現，中國也不例外。11月22日上映的《好東西》，無疑是過去幾年最引發關注且好評如潮的女性主義電影。豆瓣開分9.1分，已經超過《我不是藥神》和《讓子彈飛》。

《好東西》是邵藝輝繼《愛情神話》之後的又一力作，還是以上海為背景，講述了三個女性的成長故事：一個是好強的單親媽媽王鐵梅，一個是王鐵梅的女兒王茉莉，一個是酒吧駐場歌手小葉。在上海這座大都市，她們既是滬漂，也是彰顯這座城市包容、開放的載體。

不同於根據真實故事改編且沉重的《出走的決心》，《好東西》保持着輕盈的節奏和步調，導演並沒有為了彰顯女性的獨立自主而將男性推向對立面，也沒有采取一貫的苦難敘事，而是儘可能讓不同觀眾都能從中獲得「情緒價值」：讓女性群體找到歸屬感、力量感，讓男性群體轉換視角看待女性的同時會心一笑。就像邵藝輝在導演特輯裏談到的，在社會當中，男性的痛苦和壓力也來自約定俗成的標準下，對於男性必須要「出人頭地」的結構性問題。「女性主義在解放女人的同時，也在解放男人。」

電影《好東西》劇照。（好東西@豆瓣）

電影既身體力行地擺脱苦難敘事，也在片中插入了王鐵梅在這方面的努力和碰壁遭遇。從調查記者的崗位退出後，王鐵梅在找了半年工作無果後加入了運營公眾號的團隊，面對傳統敘事將單親媽媽塑造為可憐形象的固化套路，王鐵梅決定將自己的故事寫下來，包括她怎麼與小孩相處，為什麼與丈夫離婚，以及基於生理需求與女兒的鼓手老師發生關係等等。她想借此推翻傳統敘事對單親媽媽的刻板成見，想要為廣大女性塑造一個瀟灑、帥氣的單親媽媽形象，卻遭遇網絡上猛烈的口誅筆伐，且多數的討伐還是來自女性群體。

與網絡上的討伐不同，在電影呈現的現實生活中，王鐵梅收穫的卻是更多的認可、更多崇拜的目光。這其實也為我們撕開了網絡與現實兩個平行世界的真實圖景：一個是充滿戾氣的、你死我活的，一個是充滿包容的、互相尊重的。這也提醒我們：虛擬場域看似無邊無際、包羅萬象，實則越來越逼仄容不得異見；現實生活看似日復一日、枯燥無味，卻是確立我們穩定內核的關鍵。

也因為擺脱了苦難敘事，所以影片中呈現的不同人的不同生活方式，都被看見，且被充分尊重。比如王鐵梅與鼓手發生關係，被戲稱為「課間十分鐘」，在女兒王茉莉看來媽媽有權利做她想做的事情；再比如歌手小葉，為了助眠每天酗酒，且用「倒貼」的方式和胡醫生保持着炮友關係，但在王鐵梅看來這只是缺愛的小葉選擇的生活方式而已；還有小孩王茉莉，她一開始不喜歡充當觀眾但也不喜歡學任何樂器，身為媽媽的王鐵梅並沒有逼她，當她喜歡上打鼓且成功進行了公開演出後，她更加確信自己更喜歡當觀眾而是成為舞台中心的人，所以順其自然回歸到觀眾的位置，並確信了自己對寫作的愛好。

電影《好東西》劇照。（好東西@豆瓣）

當然，還有不願開啟一段持久關係的胡醫生，以及胡醫生誤以為王鐵梅和小葉是一對時的反應，都充分踐行了一個理念：任何一種生活方式都應該被尊重，只要過你想過的生活就很酷，關鍵是任何時候不要自憐自艾。

可能是現實生活過於沉重殘酷，傳統對男性女性的規訓也過於深入骨髓，所以當《好東西》用輕盈的步調緩緩展開，很難不讓人在驚歎之餘思考一些更為深刻的命題：面對洶湧而來的時代大潮，我們究竟該如何過好這一生？曾經遭遇深重苦難的我們，能否用更加平和輕鬆的方式面對自己的過去、現在和未來？好在正身處結構性困局中的人們在以王茉莉為代表的未來一代身上，看到了更多的可能性，尤其是面對悲劇的自信和勇氣。