重返武漢・七｜港商胡越高：對比武漢防疫　香港的癥結在於意識

胡越高先生是一位在武漢投資多年的港商。他出生於浙江紹興，1980年來到香港，成為從事賽馬業的企業家。1997回歸後，他積極推動賽馬業在內地的復歸，最終選擇落地武漢，建立了東方馬城國際賽馬場。 2020年12月11日，我們在武漢專訪胡越高先生，他分享了新冠肺炎（COVID-19）疫情期間從香港去往深圳隔離的經歷，談到了自己對於香港和武漢防疫的分析比較，認為香港和內地對彼此都存在誤解。

與胡越高先生之訪談將分為上下篇刊布，此為上篇，皆屬於《香港01》【重返武漢】15篇系列。

01：我們聽說你是4月份從香港過關到武漢？武漢疫情巔峰，也即1月至4月期間，你都是在香港嗎？

胡越高：我1月20日就回了香港，當時武漢還沒有封城，還不知道疫情會那麼嚴重。結果剛回到香港幾日就聽說武漢封城，然後在香港一直待到4月7日，去深圳隔離14天後回到武漢。當時看到武漢即將解封便想回到內地，應該算是比較早到深圳隔離的港人。

當時很少有人願意似我這樣隔離14日，現在回到內地隔離的人僅通關就需排隊好幾個小時。一天幾千人過來，很擁擠。我那個時候人很少，一天估計一兩百人。現在看來，我那個時候到深圳隔離是明智的選擇。

01：這可能是因為最近香港疫情又反彈了，許多在香港的人不想再被動等待了。

胡越高：對，相對來說，香港政府無法讓市民配合防疫措施，而內地人還是比較配合政府的防疫規定，疫情能很快控制。你看武漢剛開始疫情那麼嚴重，但現在武漢反而變成非常安全的地方。

2020年12月31日，在曾經的疫情震中武漢，市民聚集慶賀新年。（Reuters）

01：你當時隔離的經歷，方便講一講嗎？這也是比較獨特的經歷。

胡越高：這是我人生第一次隔離。當時從香港回到內地，經歷一道道檢測，等待一道又一道的環節，到酒店後又全身消毒。我的感覺是內地做得蠻嚴謹，重視每一道環節，一環扣一環，做得很到位。

01：那隔離時，你是怎麼工作？有何感觸？

胡越高：工作沒怎麼受影響，每天基本上電話會議或視頻會議，漸漸把網上辦公養成了習慣。當時在隔離，沒有了應酬，有時間思考很多商業問題，譬如在疫情衝擊下，我們這個行業如何發展，能否適應未來，項目人才還會否再來武漢。

01：就實際來說，從疫情爆發到今天，你的企業受到的衝擊大嗎？

胡越高：沒有影響是不可能的，只不過影響大與小的區別。當時我想的是賽事活動還能否舉行，那些被影響的合作伙伴，譬如馬主們，能否堅持住。到了武漢後，整個感覺又變了，武漢沒有想象中那麼緊張，政府的舉措很有力。拋開政治爭議不說，深圳的措施遠比香港有力，武漢的措施又比深圳更嚴格，有很多檢查。一道道程序弄下來，雖然很麻煩，但我心裏感覺安全了，最怕是沒人管。

我們的賽馬也是一樣的，恢復的速度比想象中快。政府這方面做得非常好，特事特辦，再加上我們進行了充足的準備，在10月1日便已恢復開賽。當時馬圈比任何一次的開賽都要興奮，因為經歷這麼大一場災難後又重生了。

當時我們考慮防疫，限人數3,000人，基本坐滿，最後很平安，政府也開心，馬主也開心，馬圈也很震撼。最近我們又和湖北省、武漢市的慈善機構合作，舉辦了一個「慈善賽馬節」，去感謝疫情期間支持和幫助武漢的方方面面的人。

01：你怎麼比較香港和武漢防疫？

胡越高：我先講武漢防疫，因為新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）來得很突然，開始時候武漢的應對有點手忙腳亂，這其實可以理解，後續武漢能及時推出很多舉措同保障，組織市民共同參與，做得非常好。我和很多政府官員溝通，他們真的有非常強的防疫意識，執行力非常到位。民眾大多也很配合政府的防疫措施。

香港的情況完全不一樣，港府很難採取有力的防疫措施，並且執行下去比較難，許多人也不怎麼配合。香港社會自由慣了，沒有當時武漢那種上下一心，像打仗那樣防疫的氛圍。香港醫療條件絕對不比武漢差，人的素養和受教育水平也不比武漢低，歸根結柢是意識問題。

其實不單是防疫，內地發展慾望很強烈，幾乎每個人細胞裏面都有發展意識，城市在不斷進步，不斷追趕。相較之下，你從香港人身上不太能感覺到他們有發展的緊迫感，還是有種高於內地的優越感，卻不知正在不同層面逐漸被內地反超。

《香港01》【重返武漢】系列共由15篇組成，本文為第七篇。