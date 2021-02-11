中共團拜傳統比建政還早　往年出席名單常暗藏「玄機」？

撰文： 王新 最後更新日期： 2021-02-11 20:05

2月10日是中國農曆庚子年臘月廿九——除夕前一天。當天上午，中共中央政治局七常委習近平、李克強、慄戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正以及中國國家副主席王岐山共同現身北京人民大會堂宴會廳，出席一年一度的「中共中央國務院春節團拜會」。 當天央視新聞聯播的畫面顯示：國家前副主席李源潮、中共政法委前書記孟建柱以及國務院上一屆副總理劉延東等出席。被稱為習近平文武大秘的丁薛祥和鍾紹軍也出現在現場畫面中。

2021年2月10日人民大會堂大宴會廳舉行春節團拜會，習近平等中共中央政治局七常委和國家副主席共同出席。（央視新聞聯播視頻截圖）

此前一天，新華社依慣例公布被現任中南海高層看望、慰問的一百多名「老同志」名單。今年95歲的中共前總書記江澤民仍排在第一位，江澤民的繼任者胡錦濤排在第二位。

根據新華社的報道，習近平在2月10日的團拜會上發表講話稱，「全面建成小康社會，實現第一個百年奮鬥目標，」是中國邁向中華民族偉大復興的關鍵一步。新的一年，要「努力實現『十四五』時期發展開好局、起好步，以優異成績迎接中國共產黨成立100周年。」

中共中央、全國人大常委會、國務院、最高人民法院、最高人民檢察院、全國政協、中央軍委領導和「老同志」出席了此次團拜會。因為疫情，2月10日只有大約1,000人被邀請出席當天的春節團拜會。前幾年的人數均為2,000人左右。

退休後很少在公共場合出現的原國家副主席李源潮（右1）被發現出席了2021年2月10日人民大會堂春節團拜會。（央視新聞聯播視頻截圖）

每年中國農曆春節前夕，中共在任高層均會對離任高級官員通過各種形式進行提前拜年，並由新華社公布被「慰問」的「老同志」名單。第二天中共中央政治局常委團體會邀請在北京的各界人士在人民大會堂進行春節團拜會。這是外界觀察離任官員情況的一次窗口。

雖然不同於每年夏季的北戴河休假——這種中共在任何離任高層難的的聚會場景，且會涉及當年一些重大事項的非正式意見溝通。中共高層出節前的慰問名單以及春節團拜會的出席名單依然為外界所關注。

比如2014年，曾經的中央政法委書記周永康、中辦前主任令計劃、卸任的解放軍軍委副主席徐才厚等國級、副國級官員紛紛落馬，而在他們落馬前的大半年之前，各種傳聞就開始出現。外界由此很關注2014年1月28日公布的被「中央領導」看望、慰問的「老同志」名單，不過當年中共罕見用「江澤民、胡錦濤等從中共中央、全國人大、國務院、全國政協和中央軍委領導職務上退下來的老同志」方式，模糊了具體名單。

每年新聞聯播中出現的當年春節團拜會畫面中，在京退休「老同志」誰會出席，也是外界觀察其健康狀況的一個機會。1926年出生的中共前總書記江澤民在2019年10月1日的中共70周年大閲兵中出現在天安門城樓上，此後一直未在中共的官方報道中再有現身的畫面或者視頻。退休後的江澤民並未常駐北京，雖然外界料其不會出現在2021年2月10日的人民大會堂大宴會廳中，但是依然會由此再次關注其健康狀況。

2021年2月10日人民大會堂宴會廳春節團拜會現場請點擊以下大圖：

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誰主持、誰講話

中共春節團拜會的傳統始於延安，由當時中共的最高領導人毛澤東倡導。當時毛澤東為杜絕下級向中共幹部送禮拜年而影響工作，便在春節前將中共的骨幹群體召集到禮堂，每人一碗清茶，開展「團拜」。

改革開放後，可以可檢索到的春節團拜會的信息，最早的是1982年1月24日（除夕），當時在任的胡耀邦、趙紫陽、李先念、華國鋒、彭真等中共高層同在京各界人士5,000多人蔘加。這是最早的中共中央並國務院春節團拜會。時任中共總書記胡耀邦主持團拜會並講話。

之後幾屆團拜會延續了由中共總書記主持並講話的慣例，直到1988年改由當時的國務院李鵬講話，之後逐漸形成才能中共總書記主持、國務院總理講話的傳統。不過也有例外，比如1992年月4日（春節）進行的春節團拜會，就是由代總理姚依林主持，時任中共總書記江澤民講話。當時的國務院總理李鵬因為出訪葡萄牙而無法出席。

2004年1月20日，人民大會堂宴會廳的春節團拜會上，當時尚擔任中共軍委主席的江澤民和中共總書記胡錦濤以及中國國務院總理温家寶等高層一起出席。2004年的團拜會是在除夕前一天舉行，此後的中央層面的新春團拜會都是在除夕前一天舉行。

到了2015年2月17日，變化再次發生，當天國務院總理李克強主持團拜會，中共總書記習近平發表講話。2016年的春節團拜會再改變，由當時的中共中央書記處劉雲山主持，李克強講話。從2017年開始，形成李克強主持、習近平講話的模式。

以往人民大會堂春節團拜會情況請點擊以下大圖：

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請柬以及坐席

歷年來，中共中央層面的春節團拜會的舉辦單位並非一成不變。1982年春節團拜會請柬的落款為「中共中央辦公廳、國務院辦公廳」，1989年至今均是如此。1983年、1984年的落款是「中共中央辦公廳、全國人大常委辦公廳、國務院辦公廳、中央軍委辦公廳、全國政協辦公廳」；1985年至1988年的落款是「春節團拜籌備辦公室」或者「春節團拜會籌備辦公室」。

1982年起春節團拜會固定在人民大會堂宴會廳舉行。據公開資料，人民大會堂宴會廳東西長102米，南北寬76米，高15米，面積7,000多平方米，可以舉行5,000人的宴會或1萬人的酒會。不過團拜會的人數在逐年減少，1982年有5,000多人，2010年4,000多人，2011年3,000多人。2012年起縮小規模，每年參加春節團拜會的人數維持在2,000多人。2021年則將為1,000人左右。

1982年春節團拜會，是「圍坐在一張張圓桌旁，大家一杯清茶」。後來的人民大會堂春節團拜會，除了每人一杯清茶外，逐漸開始提供瓜子、水果。至晚自2010年起，春節團拜會再次迴歸到每人僅一杯清茶。2012年春節團拜會，每張圓桌上擺有水仙，從2013年起不再擺放水仙。

最晚從2010年起，人民大會堂春節團拜會的形式是：首先由領導人講話，隨後大會主持人宣布休息，中共中央領導人走到各桌旁和來賓握手拜年，之後在宴會廳舞台上演簡短的文藝節目。