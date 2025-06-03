北京再向香港送大禮　港國際地位提升但未來仍面臨多重挑戰

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5月30日，外交部長王毅在香港出席國際調解院公約簽署儀式。（外交部駐港特派員公署）

香港經過2019年一場嚴重內耗的社會運動後，過去幾年可以說是元氣大傷，百廢待舉。中國政府於是在新冠疫情結束後，接連推出一連串支持香港的政策，最新一項舉措是成功爭取國際調解院落戶香港。

國際調解院是全球首個專門以調解方式解決國際爭端的政府間法律組織，與設於荷蘭海牙、專門以其他方式解決爭議的聯合國國際法院和常設仲裁法院，並列為全球三大國際爭議解決機構。2022年，中國與一些理念相近的國家簽署《關於建立國際調解院的聯合聲明》，決定共同發起建立國際調解院。

2023年，北京當局根據《聯合聲明》授權，牽頭在香港成立國際調解院籌備辦事處。經過一年多的努力，中國及32個國家代表上週五（5月30日）終於在香港簽署《關於建立國際調解院的公約》，並在香港設立國際調解院總部。

5月30日，外交部長王毅在香港出席國際調解院公約簽署儀式。（外交部駐港特派員公署）

國際調解院的成立，無疑填補了目前相關機制的兩大空白。一，調解與訴訟和仲裁不同，屬於非強制性、非對抗性爭議解決方式。《聯合國憲章》第33條就明確規定，調解是和平解決國際爭端的優先方法之一，但這一領域迄今還沒有一個政府間法律組織。國際調解院作為全球首個專門解決跨國糾紛的「國際和事佬」，和法庭打官司不同，調解不講輸贏，而是雙方坐下來談，目標是「達成一致」，能夠為解決國家之間、國家與投資者之間以及國際商事爭議提供新的選項。

二，國際調解院的創始成員國有33個國家，人口總數為26.6億人，佔全球總人口的33.1%，覆蓋亞非拉歐，其中發展中國家佔比最大。正如一些分析所說，這是國際法治史上第一次由發展中國家主導規則制定，打破了傳統國際組織由歐美主導的局面。

根據《公約》規定，國際調解院總部落戶香港後，地址將設於港島舊灣仔警署，預計今年底或明年初正式運作。這也是首個在香港設立的國際組織總部，對香港具有里程碑的重大意義。

眾所周知，香港是中國唯一實行普通法的司法管轄區，司法獨立與法治一向享有極高的國際知名度，法治指數排名長期保持在全球前列位置。能成為國際調解院總部所在地，凸顯出國際社會對香港法治的認可。

此外，傳統的國際組織總部皆設於歐美，國際調解院總部設於香港，令香港成為調解之都，未來將有許多與國際法律或仲裁調解業務、會議在這裡舉行，催生大量專業服務需求，創造大批崗位，涵蓋調解員、翻譯員、研究員等，給香港帶來巨大的經濟效益。

國際調解院落戶香港，是北京送給香港的一份大禮，有助提升香港的國際地位。但香港也不能掉以輕心，未來一段日子仍要面臨多重挑戰。

5月30日，國際調解院公約在香港簽署，32個創始國代表大合照。（外交部駐港特派員公署）

上週五舉行的《關於建立國際調解院的公約》簽署儀式上，來自亞洲、非洲、拉丁美洲及歐洲近60國、聯合國等約20個國際組織代表應邀到來參會，對香港的國際形象大有幫助。

不過有參加活動的某國外交官員向我透露，他們很重視這個活動，領導人專程到香港訪問三天，期間想去一些旅遊景點觀光，結果遭到婉拒。港府沒有說明原因，但他估計是因為保安人手不足的緣故。

如果說，以上小細節反映香港在組織國際活動、接待國際政要人物的配套工作尚有改進空間，香港面臨的另一個問題，是如何強化調解員隊伍的國際化與人才儲備庫。

儘管目前香港已擁有許多國際仲裁員和認證調解員，可是國際調解需要更廣泛的跨文化法律專家。港府未來需要加大力度，培養更多多語種、跨法系調解員，以及吸引和留住頂尖的調解人才。

更重要的是，儘管國際調解院至今已吸引30多個國家加入，可是缺乏歐美重要國家，初期案件可能要集中在南南合作範疇，例如「一帶一路」項目的爭議事項。長遠而言，國際調解院有必要致力拓展發達國家案源，否則一旦被貼上「發展中國家聯盟」標籤，將難以吸引發達國家參與，影響其全球調解員的認可度和影響力。

中國政府前幾年實施《香港國安法》，一度讓外界對香港司法體系公正性的信心產生動搖。此次國際調解院總部落戶香港，是北京鞏固香港作為主要營商地點的聲譽的一大良機。如何在「一國兩制」框架下，巧妙地平衡中國中央政策與國際規則，尤其是在國際調解院處理涉及中國的案件時，避免被外界解讀為「中國干預」，將極大的考驗港府智慧。