那爾那茜、董小姐、蔣雨融風波不斷　衝破利益樊籠越來越迫切

最近一個多月，關於公平的輿情，真是一波未平，一波又起。北京協和醫學院董小姐事件剛過去沒多久，哈佛中國女生蔣雨融的畢業演講便引發許多人對她是否走後門進哈佛的爭議，現今又傳出演員那爾那茜高考移民、佔用定向委培名額的新聞。



演員那爾那茜因在電影《封神第二部：戰火西岐》中飾演鄧嬋玉而獲得更多人的關注。據內地網絡的爆料，那爾那茜早年通過家庭關係回到內蒙古參加高考，佔用了定向委培名額，以極低的高考分數入讀上海戲劇學院，畢業後卻未按照定向委培的要求回到內蒙古工作。目前來看，那爾那茜是否高考移民和佔用定向委培名額尚待進一步核實和調查，但網絡輿情的走向再次顯示公眾對於公平的強烈渴望。

董小姐事件對公眾的刺痛在於，董小姐憑藉家庭資源，竟然能通過造假入讀北京協和醫院和通過論文抄襲獲得博士學位。哈佛中國女生蔣雨融的情況有所不同，目前尚無有力證據顯示她存在走後門行為，但輿情的走向已經說明當大眾的不滿情緒產生之後，容易投射在一個想象中的人身上。至於那爾那茜，無論她是否存在不公或違規行為，高考移民現象乃至教育不公問題都是長期以來的社會痛點問題。

讓蔣雨融一夕爆紅的哈佛畢業演說。（影片截圖：X@dominictsz）

關於公平的新聞一而再、再而三地引發廣泛關注，既說明民眾的公平意識、權利意識日益上升，又證實十九大關於中國社會主要矛盾的判斷：人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾。怎麼回應和引導公眾情緒，怎麼解決發展不平衡不充分的問題，既影響中國的長治久安，又影響中國現代化的感召力。

渴望公平是人性的一個關鍵面向，公平的思想在古今中外早已有之，但在現實層面，讓一個社會長時間保持公平是極其困難的工作，迄今很少有國家和地區能夠做到。

在傳統中國的王朝更替過程中，有太多的興衰故事，「其興也勃焉，其亡也忽焉」的歷史周期率支配着一個又一個朝代。為何傳統中國始終不能跳出歷史周期率？原因當然是複雜多樣的，但其中有一個關鍵原因是傳統中國的王朝在建立之後往往難以解決公平問題，時間愈久，利益結構便愈發固化，一旦惡化到危險的臨界點，便不可避免地滑向崩潰。自近代以來，中國一直在探索跳出歷史周期率的路徑。某種程度上講，從民主監督、改革開放、共同富裕、依法治國到國家治理體系和治理能力的現代化，都是在不同層面、以不同的探索方式來讓中國實現長治久安。

美國社會貧富差距狀況惡化，2011年爆發「佔領華爾街」運動。（資料圖片）

發展不平衡的問題是困擾當今世界的主要問題之一。以美國為例，在繁榮、發達、科技領先的背後，是嚴重的貧富懸殊、階層固化問題，是大量的底層民眾在艱難掙扎。被美國傳統精英所厭惡的特朗普現象，之所以能裹挾具有精英民主色彩的美國政治，一個根本原因在於大量有着嚴重被剝奪感的中下階層選民被特朗普所迷惑。特朗普現象說明當一個社會存在嚴重的不公問題，便容易陷入可怕的瘋狂之中。

以反美著稱的伊朗曾一度是一個西化的國家，但1979年伊斯蘭教士集團抓住巴列維王朝的腐敗和不公問題，發起革命，將伊朗變為政教合一的伊斯蘭國家。然而伊斯蘭教士集團在革命後迅速成為新的權貴階層，今天的伊朗依舊困於嚴重的不公。

無論是傳統中國的王朝興衰教訓還是當今美國、伊朗乃至整個世界面臨的發展不平衡問題，都在說明能不能解決好公平問題，直接關乎一個社會的興衰和治理成敗。這同樣是今天中國面臨的一個主要問題。過去幾十年以來，中國回歸常識理性，融入世界，極大地改變了整個國家的面貌，人民生活水平大幅提升，但與此同時，在市場競爭過程中勢必會有成功和失敗，會產生新的分化，時間一久，便會形成錯綜複雜的利益結構，從而讓發展不平衡成為妨礙中國長遠健康發展的問題。

絕對的平等是不存在的，平均主義只會造成普遍的貧困，但嚴重的兩極分化同樣是不可持續的。發展過程中產生的問題，應該通過進一步發展來解決。公平的社會結構既有利於社會的長治久安，又有利於發揮民眾潛能，為社會發展注入內在動力。

鄧小平在改革開放初期說過：「共同致富，我們從改革一開始就講，將來總有一天要成為中心課題。社會主義不是少數人富起來、大多數人窮，不是那個樣子。」二十大報告將中國現代化定義為全體人民共同富裕的現代化。這說明中國希望走出一條超越傳統中國和當今世界發展困境的新路。既然這樣，那麼，在公平的新聞接二連三引爆輿論的情勢下，面對公眾日益強烈的公平訴求，怎麼在兼顧自由、效率的同時衝破利益樊籠和有力推動社會公平，已經是當今中國越來越迫切的工作。