《大展鴻圖》融合粵劇和RAP選香港拍MV　廣東饒舌歌手走出國際？

「別墅裏面唱K，水池裏面銀龍魚，我送阿叔茶具，他研墨下筆直接送我四個字，大展鴻圖！大師親手提筆字，大展鴻圖！拿來放在辦公室，大展鴻圖！關公都點頭，有料」，近日抖音、小紅書還是IG、FB，《大展鴻圖》的歌曲都吸引許多明星和網紅、琅狼上口的歌詞加上簡單的舞蹈，成為最新的爆紅單曲。



原唱歌手攬佬出身於廣東惠州，《大展鴻圖》裏面也融合許多廣東元素，片頭更是取自經典粵劇《帝女花》，近日釋出的MV在香港賽馬會和老字號蓮香樓取景，引發網民熱議，迅速突破百萬點閱。



MV開頭也寫道，該歌曲為紀念《帝女花》首演68年，官方稱為追隨任劍輝、白雪仙（「任白」）二位粵劇名家腳步，團隊特別選擇香港拍MV，另外騎師潘頓更驚喜客串，成為一大彩蛋。

歌曲片頭寫道，為紀念《帝女花》首演68年。（MV截圖）

據了解，《大展鴻圖》的透過通俗的歌詞，譜寫出廣東騎樓街中的奮鬥故事與煙火氣息，,MV則選用馬匹起跑時開始，蘊含「馬到成功」的吉祥寓意。

《大展鴻圖》在香港賽馬場取景。（影片截圖）

《大展鴻圖》在香港賽馬場取景。（影片截圖）

《大展鴻圖》在蓮香樓取景。（影片截圖）

《八方來財》爆紅 美國韓國人都愛？

據了解，早在《大展鴻圖》爆紅之前，攬佬的《八方來財》就已經吸引不少美國Youtuber做reaction，在韓國和東南亞華人圈都有不少的聲量，其中一句「「老天保佑金山銀山前路有」更被做成迷因，成為一句流行金句。

有樂評人就稱，攬佬的作品融合了美式孟菲斯饒舌（英語：Memphis rap）和東南沿海民俗文化，是成功的一大關鍵。但亦有批評認為，他的歌曲音樂性不夠，「台詞根本就是用唸的。」

東森幼幼台YOYO TV26日在社群平台放上哥哥姊姊跳《大展鴻圖》的影片遭到出征。（網絡圖片）

值得關注的是，《大展鴻圖》不只攻佔抖音等內地平台，在台灣也引發模仿風潮，甚至比在香港更加火熱。簡單的旋律搭配舞蹈動作，吸引I許多網民跟風跳舞PO上網，不過日前台灣兒童頻道「東森幼幼台」推出大跳《大展鴻圖》影片，卻遭台灣網民致電舉報，網民稱中國歌曲、抖音歌曲不應該讓孩童接觸。最終，東森幼幼台下架影片以平息風波。

《大展鴻圖》的舞蹈在許多平台爆紅：

但「下架」事件發酵後也引發不少網民抨擊，認為《大展鴻圖》不只是純粹的抖音歌曲，也有一定的藝術價值，在國際間都很受歡迎。而從《大展鴻圖》在台灣遭到部分人士抵制，也顯示兩岸在日趨緊張的關係下，任何風吹草動、文化交流都被放大檢視，難以避開各種的質疑之聲。