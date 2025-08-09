「世界稀土之都」 白雲鄂博在哪裏？　儲量有多驚人？

中國是稀土第一大國，而說到稀土，總離不開有「世界稀土之都」之稱的白雲鄂博。白雲鄂博在哪省區？它的儲量有多驚人？



白雲鄂博地處內蒙古自治區中部

（當代中國製圖）

中國稀土資源主要集中在內蒙古自治區中部的包頭市、四川的涼山一帶、山東微山一帶，以及分布在江西、湖南、廣東、廣西、福建、貴州和雲南的南方七省。

為甚麼名單上沒有「世界稀土之都」白雲鄂博？因為白雲鄂博就是包頭市轄下的一個礦區。

有200多萬人口的包頭，是內蒙古的最重要工業城市，很多軍迷都知道當地其中一樣「特產」，是坦克等裝甲車輛。而白雲鄂博在包頭市區以北近150公里，中途要翻過陰山山脈；該礦區與中蒙邊境的距離更近，僅95公里。

1927年發現 白雲鄂博源自蒙古語

白雲鄂博稀土在世界工業中舉足輕重。上圖為白雲鄂博的稀土礦，下圖為礦區的樓房。（網上圖片）

1927年，北京大學的年輕地質學家丁道衡到內蒙古烏蘭察布草原一帶考察，期間找到一處巨大鐵礦床，於是根據蒙古語「富饒神山」的漢語音譯，為該處取名「白雲鄂博」，此名沿用至今。

至1935年，礦物學家何作霖發現白雲鄂博鐵礦還含有稀土元素，他當時已大膽地預測，這地方的稀土元素儲量非常豐富。

不過對白雲鄂博礦區的開採，還要到新中國成立之後，而且在最初的60多年裏，該礦的開採重點都是鐵，不是稀土，箇中既有技術原因，也有市場需求等眾多因素。

白雲鄂博擁全球愈三成稀土儲量

白雲鄂博礦區有丁道衡雕像，紀念這位發現「大寶藏」的地質學家。小圖為年輕時的丁道衡。（網上圖片）

無論如何，在21世紀第二個十年，白雲鄂博已完全轉型成為稀土礦，並憑着驚人蘊藏量，成為無可爭議的世界最大稀土礦。

白雲鄂博到底有多少稀土？不同的說法略有出入，有報道稱，中國稀土儲量約為4,400萬噸，佔全球儲量逾三分之一，而白雲鄂博礦區面積300多平方公里，只有大約3個香港島的大小，其稀土資源卻達到3,500萬噸，佔了全國儲量八成以上，在全世界儲量的佔比亦達三成多。它更是全球唯一同時包含所有稀土元素的礦區。

另有傳媒指白雲鄂博稀土的工業儲量，亦即可作經濟開採的儲量達到4,300多萬噸，不過因為其中國和全球儲量數據不同，白雲鄂博的佔比仍是八成多和三成多。

數據滯後 白雲鄂博儲量或翻倍？

中國是稀土第一大國，圖為江蘇連雲港準備出口的稀土。（視覺中國/當代中國授權）

那麼白雲鄂博的稀土可以開採多久？官方沒有明確說法，但一個數字可作參考：2024年的中國的稀土產量是27萬噸。無論如何，白雲鄂博的資源極為豐富，故有「世界稀土之都」、「稀土之鄉」等稱號。

更值得注意的是，專家指目前白雲鄂博稀土數據，源自上世紀50年代評估，其實際儲量或遠超此數。有傳媒引述相關專家稱，當地稀土儲量或翻倍至驚人的1億多噸，等同目前全球儲量。

最後，白雲鄂博無疑是「巨無霸」級別的存在，但中國其他方的稀亦有其重要性，而這又涉及到稀土「輕重之分」等問題。至於甚麼是重稀土和輕稀土，哪個更重要，它們如何分布，將另文再述。

